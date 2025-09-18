Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/anne-ve-oglu-define-ararken-yakalandilar-ruyamizda-gorduk-diye-kendilerini-savundular-1099463547.html
Anne ve oğlu define ararken yakalandılar: 'Rüyamızda gördük' diye kendilerini savundular
Anne ve oğlu define ararken yakalandılar: 'Rüyamızda gördük' diye kendilerini savundular
Sputnik Türkiye
Samsun'da, rüyasında define gördüğü için evlerinin altında tünel kazan anne ile oğlu suçüstü yakalandı.
Samsun'da bir ihbarı değerlendiren ekipler, evlerinin altında define bulmak için 12 metre derinliğinde tünel kazan anne ve oğlunu suçüstü yakaladı. İki metre genişliğinde tünel kazan anne 'rüyasında define bulduklarını' gördüğü için tünel kazdıklarını söyledi. 12 metre derinliğe kadar tünel kazdılarİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını tespit etti.İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 12 metre derinliğinde tünel kazarak define arayan anne F.T. ile oğlu D.T'yi suçüstü yakaladı. Tünelin yaklaşık 2 metre genişliğinde olduğu, toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi.Kazıdan çıkan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi. Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.'Rüyamda gördüm' diye kendini savunduGözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.F.T'nin emniyetteki ifadesinde, rüyasında ikamet ettikleri evin altında define olduğunu gördüğünü, bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.
Anne ve oğlu define ararken yakalandılar: 'Rüyamızda gördük' diye kendilerini savundular

18.09.2025
Samsun'da, rüyasında define gördüğü için evlerinin altında tünel kazan anne ile oğlu suçüstü yakalandı.
Samsun'da bir ihbarı değerlendiren ekipler, evlerinin altında define bulmak için 12 metre derinliğinde tünel kazan anne ve oğlunu suçüstü yakaladı. İki metre genişliğinde tünel kazan anne 'rüyasında define bulduklarını' gördüğü için tünel kazdıklarını söyledi.

12 metre derinliğe kadar tünel kazdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 12 metre derinliğinde tünel kazarak define arayan anne F.T. ile oğlu D.T'yi suçüstü yakaladı. Tünelin yaklaşık 2 metre genişliğinde olduğu, toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi.
Kazıdan çıkan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi. Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

'Rüyamda gördüm' diye kendini savundu

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
F.T'nin emniyetteki ifadesinde, rüyasında ikamet ettikleri evin altında define olduğunu gördüğünü, bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.
