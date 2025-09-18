https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/anne-ve-oglu-define-ararken-yakalandilar-ruyamizda-gorduk-diye-kendilerini-savundular-1099463547.html

Anne ve oğlu define ararken yakalandılar: 'Rüyamızda gördük' diye kendilerini savundular

Anne ve oğlu define ararken yakalandılar: 'Rüyamızda gördük' diye kendilerini savundular

Sputnik Türkiye

Samsun'da, rüyasında define gördüğü için evlerinin altında tünel kazan anne ile oğlu suçüstü yakalandı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T11:04+0300

2025-09-18T11:04+0300

2025-09-18T11:04+0300

türki̇ye

samsun

define

defineci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099463235_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_df19f8cb04a15482f27a95374842eb48.jpg

Samsun'da bir ihbarı değerlendiren ekipler, evlerinin altında define bulmak için 12 metre derinliğinde tünel kazan anne ve oğlunu suçüstü yakaladı. İki metre genişliğinde tünel kazan anne 'rüyasında define bulduklarını' gördüğü için tünel kazdıklarını söyledi. 12 metre derinliğe kadar tünel kazdılarİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığını tespit etti.İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bahçede 12 metre derinliğinde tünel kazarak define arayan anne F.T. ile oğlu D.T'yi suçüstü yakaladı. Tünelin yaklaşık 2 metre genişliğinde olduğu, toprağı çıkarmak için elektrikli vinç sistemi kurulduğu belirlendi.Kazıdan çıkan toprağın dikkati çekmemek amacıyla çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi. Operasyonda kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.'Rüyamda gördüm' diye kendini savunduGözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.F.T'nin emniyetteki ifadesinde, rüyasında ikamet ettikleri evin altında define olduğunu gördüğünü, bu nedenle kazıya başladıklarını söylediği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/mezarlikta-define-aradilar-kendilerini-kemikleri-calmadik-diye-savundular-1098785291.html

türki̇ye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samsun, define, defineci