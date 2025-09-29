https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/trump-hamas-anlasmayi-reddederse-netanyahu-yapmasi-gerekeni-yapmak-icin-tam-destegimize-sahip-1099769499.html
Trump: Hamas anlaşmayı reddederse, Netanyahu 'yapması gerekeni yapmak' için tam desteğimize sahip olacak
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün gerçekleşen görüşmelerinin ardından Gazze planı hakkında açıklama yaptı. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T21:43+0300
2025-09-29T21:43+0300
2025-09-29T22:21+0300
2025
21:43 29.09.2025 (güncellendi: 22:21 29.09.2025)
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün gerçekleşen görüşmelerinin ardından Gazze planı hakkında açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün gerçekleşen görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Trump, Netanyahu ile Gazze'deki savaşı sona erdirmenin ötesinde, 'Ortadoğu'da sonsuz barışa' ulaşılması yolunda önemli adımlar atılması gereken diğer konuları da görüştüğünü söyledi.
Trump, "Sadece Gazze'den bahsetmiyorum. Gazze başka bir şey, ama Gazze'nin çok ötesinden bahsediyoruz; tüm anlaşma, her şeyin çözülmesi. Buna Ortadoğu'da barış deniyor" dedi.
Gazze'nin 'İran, ticaret, İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesi' gibi konuları da içeren daha büyük bir resmin parçası olduğunu söyleyerek, "Bu, Orta Doğu'da barış olan daha büyük resmin sadece bir parçası ve buna Ortadoğu'da sonsuz barış diyelim. Yani bu, herkesin beklediğinden çok daha fazlası" dedi.
'Hamas anlaşmayı reddederse, Netanyahu 'yapması gerekeni yapmak' için tam desteğimize sahip olacak'
Ayrıca Trump, Gazze planını Hamas'ın reddetmesi halinde İsrail'in ABD'nin 'tam desteğini alacağını söyledi.
Basın toplantısında, Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Hamas anlaşmayı reddederse, ki bu her zaman mümkündür, geriye kalan tek taraf onlar olur. Herkes kabul etti, ama olumlu bir cevap alacağımızı hissediyorum. Ama eğer olmazsa, Bibi, bildiğin gibi, yapman gerekeni yapman için tam desteğimiz olacak."
'İran'ın İbrahim Anlaşmaları'na üye olabileceğini umuyorum'
Yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin bir gün İran'la iyi geçinebileceğini ve ülkenin bir gün İbrahim Anlaşmaları'na katılabileceği umduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
Belki İran bile anlaşmaya girebilir. İran'la iyi geçinebileceğimizi umuyoruz. Bence buna açık olacaklar. Üye olabileceklerine gerçekten inanıyorum. Uzun zaman önce, bahse girerim ki bir noktada İran da anlaşmalara üye olacak demiştim
Netanyahu: İsrail işi kendi başına bitirecektir
Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze planını desteklediğini ve belgenin İsrail'in savaş hedeflerine ulaştığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
Savaş hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan Gazze'deki savaşı sona erdirme planınızı destekliyorum. Bu plan, tüm rehinelerimizi İsrail'e geri getirecek, Hamas'ın askeri kapasitesini ortadan kaldıracak, siyasi iktidarına son verecek ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacak. Sayın Başkan, eğer Hamas sizin planınızı reddederse veya sözde kabul ederse ve ardından buna karşı koymak için her şeyi yaparsa, İsrail işi kendi başına bitirecektir