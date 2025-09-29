https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/trump-hamas-anlasmayi-reddederse-netanyahu-yapmasi-gerekeni-yapmak-icin-tam-destegimize-sahip-1099769499.html

Trump: Hamas anlaşmayı reddederse, Netanyahu 'yapması gerekeni yapmak' için tam desteğimize sahip olacak

Trump: Hamas anlaşmayı reddederse, Netanyahu 'yapması gerekeni yapmak' için tam desteğimize sahip olacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün gerçekleşen görüşmelerinin ardından Gazze planı hakkında açıklama yaptı. 29.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün gerçekleşen görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Trump, Netanyahu ile Gazze'deki savaşı sona erdirmenin ötesinde, 'Ortadoğu'da sonsuz barışa' ulaşılması yolunda önemli adımlar atılması gereken diğer konuları da görüştüğünü söyledi.Trump, "Sadece Gazze'den bahsetmiyorum. Gazze başka bir şey, ama Gazze'nin çok ötesinden bahsediyoruz; tüm anlaşma, her şeyin çözülmesi. Buna Ortadoğu'da barış deniyor" dedi.Gazze'nin 'İran, ticaret, İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesi' gibi konuları da içeren daha büyük bir resmin parçası olduğunu söyleyerek, "Bu, Orta Doğu'da barış olan daha büyük resmin sadece bir parçası ve buna Ortadoğu'da sonsuz barış diyelim. Yani bu, herkesin beklediğinden çok daha fazlası" dedi.'Hamas anlaşmayı reddederse, Netanyahu 'yapması gerekeni yapmak' için tam desteğimize sahip olacak'Ayrıca Trump, Gazze planını Hamas'ın reddetmesi halinde İsrail'in ABD'nin 'tam desteğini alacağını söyledi.Basın toplantısında, Trump, şu ifadeleri kullandı:'İran'ın İbrahim Anlaşmaları'na üye olabileceğini umuyorum'Yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin bir gün İran'la iyi geçinebileceğini ve ülkenin bir gün İbrahim Anlaşmaları'na katılabileceği umduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:Netanyahu: İsrail işi kendi başına bitirecektirNetanyahu ise yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze planını desteklediğini ve belgenin İsrail'in savaş hedeflerine ulaştığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

