Çin, Zambiya ve Tanzanya ile 1.4 milyar dolarlık demir yolu yenileme anlaşması imzaladı
Çin, Zambiya ve Tanzanya ile 1.4 milyar dolarlık demir yolu yenileme anlaşması imzaladı
Çin, Tanzanya ve Zambiya ile 50 yıllık Tanzanya-Zambiya Demir Yolu (TAZARA) hattının yenilenmesi ve modern ekipmanların alımı için 1.4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.Müzakerelerin ardından, Zambiya’nın başkenti Lusaka’da, Kapiri Mposhi kentini Tanzanya'nın Darüsselam kentine bağlayan demir yolu hattının 1860 kilometrelik kısmının yenilenmesi anlaşması imzalandı.Anlaşma kapsamında, hattın yenilenmesine ek olarak, bakım atölyeleri modernize edilecek, 34 lokomotif, 16 yolcu vagonu ile 760 yük vagonu temini sağlanacak.
Çin, Tanzanya ve Zambiya ile 50 yıllık Tanzanya-Zambiya Demir Yolu (TAZARA) hattının yenilenmesi ve modern ekipmanların alımı için 1.4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.
Müzakerelerin ardından, Zambiya’nın başkenti Lusaka’da, Kapiri Mposhi kentini Tanzanya'nın Darüsselam kentine bağlayan demir yolu hattının 1860 kilometrelik kısmının yenilenmesi anlaşması imzalandı.
Anlaşma kapsamında, hattın yenilenmesine ek olarak, bakım atölyeleri modernize edilecek, 34 lokomotif, 16 yolcu vagonu ile 760 yük vagonu temini sağlanacak.