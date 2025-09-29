Türkiye
Katar: Ülkemiz, ABD'nin girişimi çerçevesinde Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çabalarına devam etmeye hazır
Katar: Ülkemiz, ABD'nin girişimi çerçevesinde Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çabalarına devam etmeye hazır
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katar Başbakanı Sani üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından Katar Dışişleri Bakanlığı... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Trump'ın girişimi doğrultusunda Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı sona erdirmek için Katar'ın çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
60
2025
Katar: Ülkemiz, ABD'nin girişimi çerçevesinde Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çabalarına devam etmeye hazır

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katar Başbakanı Sani üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından Katar Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Trump'ın girişimi doğrultusunda Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı sona erdirmek için Katar'ın çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Bu durum, Katar Devleti'nin, ABD Başkanı'nın girişimi çerçevesinde Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çabalarına devam etmeye hazır olduğunu göstermektedir. Bu girişim, Katar'ın krizleri diplomatik yollarla ele alma konusundaki tutarlı yaklaşımını ve bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemedeki rolüyle uyumludur
