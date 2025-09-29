https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/katar-ulkemiz-abdnin-girisimi-cercevesinde-gazze-seridindeki-savasi-sona-erdirme-cabalarina-devam-1099771451.html
Katar: Ülkemiz, ABD'nin girişimi çerçevesinde Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çabalarına devam etmeye hazır
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katar Başbakanı Sani üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından Katar Dışişleri Bakanlığı... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Trump'ın girişimi doğrultusunda Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı sona erdirmek için Katar'ın çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Trump'ın girişimi doğrultusunda Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı sona erdirmek için Katar'ın çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Bu durum, Katar Devleti'nin, ABD Başkanı'nın girişimi çerçevesinde Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çabalarına devam etmeye hazır olduğunu göstermektedir. Bu girişim, Katar'ın krizleri diplomatik yollarla ele alma konusundaki tutarlı yaklaşımını ve bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemedeki rolüyle uyumludur