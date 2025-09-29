https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/katar-ulkemiz-abdnin-girisimi-cercevesinde-gazze-seridindeki-savasi-sona-erdirme-cabalarina-devam-1099771451.html

Katar: Ülkemiz, ABD'nin girişimi çerçevesinde Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çabalarına devam etmeye hazır

Katar: Ülkemiz, ABD'nin girişimi çerçevesinde Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirme çabalarına devam etmeye hazır

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Katar Başbakanı Sani üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından Katar Dışişleri Bakanlığı... 29.09.2025

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Trump'ın girişimi doğrultusunda Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı sona erdirmek için Katar'ın çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

