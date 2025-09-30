https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/chpli-belediye-baskani-partisinden-istifa-etti-1099799298.html

CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 30.09.2025

Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.CHP'de bir istifa daha: Kongrede duyurduBaşoğlu, Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı.Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade eden Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi.

