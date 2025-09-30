https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/chpli-belediye-baskani-partisinden-istifa-etti-1099799298.html
CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu.CHP'de bir istifa daha: Kongrede duyurduBaşoğlu, Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı.Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade eden Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi.
