Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP’den istifa etti

İlçe başkanının 'Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım.' gibi sözlerle, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez. Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. 'Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer' diyerek bize güvendiler. Fakat ilçe başkanının bu tavrı bizlere oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır. O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakar dostlarımız 'Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz.' diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu sözlerden sonra halkımıza hiçbir açıklama yapamaz hale geldik.