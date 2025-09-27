Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP’den istifa etti
17:30 27.09.2025 (güncellendi: 17:33 27.09.2025)
© Fotoğraf / Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım resmi sosyal medya hesabıAksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım
© Fotoğraf / Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım resmi sosyal medya hesabı
Abone ol
Antalya’nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partisi CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Yıldırım, artık bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini belirtti.
Antalya’nın Aksu ilçesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Yıldırım, yazılı açıklamasında yoluna bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini belirtti. Yıldırım açıklamasında, partide yaşanan yönetim sorunlarına dikkat çekti:
Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen 'Önemli olan benim koltuğum' anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık. Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, 'Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun' zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik. Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız.
Kongre sürecinde yaşananların 'bardağı taşıran son damla' olduğunu belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
İlçe başkanının 'Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım.' gibi sözlerle, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez. Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. 'Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer' diyerek bize güvendiler. Fakat ilçe başkanının bu tavrı bizlere oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır. O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakar dostlarımız 'Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz.' diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu sözlerden sonra halkımıza hiçbir açıklama yapamaz hale geldik.
Tek gündemlerinin Aksu'ya hizmet olduğunu belirten Yıldırım, şu sözlerle açıklamasını bitirdi:
Unutmamalıdır ki; Aksu' da Belediye Başkanı olarak şeçilmemizdeki başarı CHP’lilerin, ülkücülerin ve tüm Aksuluların başarısıdır. Bizim tek gündemimiz Aksu’ya hizmettir. Ve hiçbir güç bizi Aksu’ya hizmetten alıkoyamayacaktır. İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum. Hiçbir baskıya boyun eğmeden, daha huzurlu, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde Aksu’ya hizmet etmeye devam edeceğiz.