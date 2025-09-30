https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/cevrimici-ansiklopedi-tartismasi-yapay-zekali-ansiklopedi-platformu-kurulacak-1099807887.html

Çevrimiçi ansiklopedi tartışması: 'Yapay zekalı ansiklopedi platformu kurulacak'

Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'nin Wikipedia'ya rakip 'Grokipedia' adlı bir bilgi platformu kuracağını duyurdu. 30.09.2025

ABD'li milyarder Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'nin Wikipedia'nın çevrimiçi ansiklopedisine benzer bir site olan 'Grokipedia'yı yaratacağını duyurdu.Musk, konu hakkında "Grokipedia'yı kuruyoruz. Wikipedia'ya göre çok büyük bir gelişme olacak. Açıkçası, bu xAI'nin evreni anlama hedefine doğru atılmış gerekli bir adım" dedi.Musk'ın paylaşımı, Beyaz Saray Yapay Zeka ve kripto çarı David Sacks'ın kişisel hesabından yaptığı, Wikipedia'nın 'umutsuzca taraflı' olduğunu ve 'sol görüşlü aktivistlerden oluşan bir ordunun biyografileri koruduğunu ve makul düzeltmeler için mücadele ettiğini' söylemesine yanıt olarak yapıldı.Musk daha sonra duyuru paylaşımının altındaki yorum bölümünde, çevrimiçi ansiklopediyi 'Sol için bir karalama makinesi' olarak niteleyen bir yoruma katıldı.

