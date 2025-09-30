https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/cevrimici-ansiklopedi-tartismasi-yapay-zekali-ansiklopedi-platformu-kurulacak-1099807887.html
Çevrimiçi ansiklopedi tartışması: 'Yapay zekalı ansiklopedi platformu kurulacak'
Çevrimiçi ansiklopedi tartışması: 'Yapay zekalı ansiklopedi platformu kurulacak'
Sputnik Türkiye
Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'nin Wikipedia'ya rakip 'Grokipedia' adlı bir bilgi platformu kuracağını duyurdu. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T23:22+0300
2025-09-30T23:22+0300
2025-09-30T23:22+0300
dünya
elon musk
abd
wikipedia
musk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097482918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5fd92da02b73bd0759694eaabee3522.jpg
ABD'li milyarder Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'nin Wikipedia'nın çevrimiçi ansiklopedisine benzer bir site olan 'Grokipedia'yı yaratacağını duyurdu.Musk, konu hakkında "Grokipedia'yı kuruyoruz. Wikipedia'ya göre çok büyük bir gelişme olacak. Açıkçası, bu xAI'nin evreni anlama hedefine doğru atılmış gerekli bir adım" dedi.Musk'ın paylaşımı, Beyaz Saray Yapay Zeka ve kripto çarı David Sacks'ın kişisel hesabından yaptığı, Wikipedia'nın 'umutsuzca taraflı' olduğunu ve 'sol görüşlü aktivistlerden oluşan bir ordunun biyografileri koruduğunu ve makul düzeltmeler için mücadele ettiğini' söylemesine yanıt olarak yapıldı.Musk daha sonra duyuru paylaşımının altındaki yorum bölümünde, çevrimiçi ansiklopediyi 'Sol için bir karalama makinesi' olarak niteleyen bir yoruma katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abdde-her-5-kisiden-biri-yapay-zeka-ile-romantik-iliski-yasiyor-1099514413.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/01/1097482918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_05e9534c27b2c31e221b3a9d6ffb01e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, abd, wikipedia, musk
elon musk, abd, wikipedia, musk
Çevrimiçi ansiklopedi tartışması: 'Yapay zekalı ansiklopedi platformu kurulacak'
Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'nin Wikipedia'ya rakip 'Grokipedia' adlı bir bilgi platformu kuracağını duyurdu.
ABD'li milyarder Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'nin Wikipedia'nın çevrimiçi ansiklopedisine benzer bir site olan 'Grokipedia'yı yaratacağını duyurdu.
Musk, konu hakkında "Grokipedia'yı kuruyoruz. Wikipedia'ya göre çok büyük bir gelişme olacak. Açıkçası, bu xAI'nin evreni anlama hedefine doğru atılmış gerekli bir adım" dedi.
Musk'ın paylaşımı, Beyaz Saray Yapay Zeka ve kripto çarı David Sacks'ın kişisel hesabından yaptığı, Wikipedia'nın 'umutsuzca taraflı' olduğunu ve 'sol görüşlü aktivistlerden oluşan bir ordunun biyografileri koruduğunu ve makul düzeltmeler için mücadele ettiğini' söylemesine yanıt olarak yapıldı.
Musk daha sonra duyuru paylaşımının altındaki yorum bölümünde, çevrimiçi ansiklopediyi 'Sol için bir karalama makinesi' olarak niteleyen bir yoruma katıldı.