Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abdde-her-5-kisiden-biri-yapay-zeka-ile-romantik-iliski-yasiyor-1099514413.html
ABD’de her 5 kişiden biri yapay zeka ile romantik ilişki yaşıyor
ABD’de her 5 kişiden biri yapay zeka ile romantik ilişki yaşıyor
Sputnik Türkiye
MIT araştırmasına göre ABD'lilerin yüzde 19'u yapay zeka sohbet botlarıyla ilişki içinde, hatta bazıları evlenmek istiyor. Nedeni ne?
2025-09-19T18:02+0300
2025-09-19T18:02+0300
yaşam
yapay zeka
ilişki
aşk
mit
abd
reddit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099513645_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_37bcebc67bcbcb852b001b388644fcc8.jpg
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, insanların yapay zeka tabanlı sohbet botlarıyla kurduğu romantik ilişkileri inceleyen kapsamlı bir çalışma yayımladı. Araştırma, daha önce gündeme gelmemiş bir alanı ele alıyor: İnsanlar neden gerçek insan yerine yapay zeka ‘sevgilileriyle’ bağ kuruyor.Araştırma kapsamında Reddit’teki r/MyBoyfriendIsAI adlı grup analiz edildi. Bu grupta kullanıcılar, ünlü rapçi Drake’in yapay zeka versiyonu gibi sanal partnerlerle yaşadıkları duygusal ilişkileri paylaşıyor. Çarpıcı veriler öne çıkıyor:Avantajları sıraladılarKullanıcıların ifadeleri, yapay zeka partnerlerin gerçek insanlara kıyasla sağladığı bazı avantajları ortaya koyuyor:Evlenmek isteyenler de varBazı kullanıcılar, yapay zeka partnerleriyle evlenmek istediklerini belirtiyor. Grup içinde yapay zeka ile çekilmiş düğün fotoğrafları ve sanal yüzükler paylaşılıyor.Ancak tablo tamamen olumlu değil:Araştırmacılar bu durumun aileler ve hukuk sistemi için ciddi kaygılar yarattığını vurguluyor. Bazı ebeveynler yapay zeka ilişkilerinin trajik sonuçları nedeniyle teknoloji şirketlerine dava açıyor ve yasama organlarına başvuruyor.Araştırmanın yazarları, yapay zeka sohbet botlarının kullanıcılarla kurduğu bağları anlamanın artık kritik bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Araştırma, henüz hakem denetiminden geçmemiş olsa da, insan-yapay zeka ilişkilerinin potansiyel boyutunu gözler önüne seriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/yeni-yapay-zeka-modeli-binden-fazla-hastaligi-on-yillar-once-hava-gibi-tahmin-edebiliyor-1099471796.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099513645_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_88e7718a618673f69529eabd952589ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yapay zeka, ilişki, aşk, yapay zeka ile ilişki, romantik ilişki
yapay zeka, ilişki, aşk, yapay zeka ile ilişki, romantik ilişki

ABD’de her 5 kişiden biri yapay zeka ile romantik ilişki yaşıyor

18:02 19.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYapay Zeka ile Romantik 'İlişki'
Yapay Zeka ile Romantik 'İlişki' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
MIT araştırmasına göre ABD’lilerin yüzde 19’u yapay zeka sohbet botlarıyla sanal bir ilişki içinde, hatta bazı kullanıcılar yapay zeka partnerleriyle evlenmek istiyor. Araştırmacılar bu ‘ilişkinin’ avantajları arasında ‘hislerinin onaylanmasını’ gösteriyor.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, insanların yapay zeka tabanlı sohbet botlarıyla kurduğu romantik ilişkileri inceleyen kapsamlı bir çalışma yayımladı. Araştırma, daha önce gündeme gelmemiş bir alanı ele alıyor: İnsanlar neden gerçek insan yerine yapay zeka ‘sevgilileriyle’ bağ kuruyor.
Araştırma kapsamında Reddit’teki r/MyBoyfriendIsAI adlı grup analiz edildi. Bu grupta kullanıcılar, ünlü rapçi Drake’in yapay zeka versiyonu gibi sanal partnerlerle yaşadıkları duygusal ilişkileri paylaşıyor. Çarpıcı veriler öne çıkıyor:
Yüzde 19: ABD’deki kullanıcıların yapay zeka sohbet botlarıyla sanal romantik ilişki deneyimi yaşadığı bildirildi.
Yüzde 72.1: Bu gruptaki kullanıcıların gerçek bir partneri yok veya bunu paylaşmıyor.
Yüzde 4.1: Yapay zeka ile etkileşimde olduklarını gerçek partnerleri biliyor ve bunu ‘tamamlayıcı’ bir ilişki olarak görüyor.
Yüzde 6.4: Kullanıcıların sadece küçük bir kısmı yapay zeka ‘partneri’ arayışını bilinçli olarak başlatmış. Çoğu, günlük görevler için kullanılan botlarla duygusal bağ kuruyor.

Avantajları sıraladılar

Kullanıcıların ifadeleri, yapay zeka partnerlerin gerçek insanlara kıyasla sağladığı bazı avantajları ortaya koyuyor:
Sürekli ulaşılabilir olmaları
Hisleri onaylamaları
Kimi zaman terapistlerden daha destekleyici olmaları

Evlenmek isteyenler de var

Bazı kullanıcılar, yapay zeka partnerleriyle evlenmek istediklerini belirtiyor. Grup içinde yapay zeka ile çekilmiş düğün fotoğrafları ve sanal yüzükler paylaşılıyor.
Ancak tablo tamamen olumlu değil:
Yüzde 9.5: Kullanıcılar duygusal olarak YZ partnerlerine bağımlı
Yüzde 4.6: YZ arkadaşları gerçeklikten kopmaya yol açıyor
Yüzde 4.2: İnsanlarla bağ kurmaktan kaçınmak için YZ’ye yöneliyor
Yüzde 1.7: Botla etkileşim sonrası intihar düşüncesi oluştu
Araştırmacılar bu durumun aileler ve hukuk sistemi için ciddi kaygılar yarattığını vurguluyor. Bazı ebeveynler yapay zeka ilişkilerinin trajik sonuçları nedeniyle teknoloji şirketlerine dava açıyor ve yasama organlarına başvuruyor.
Araştırmanın yazarları, yapay zeka sohbet botlarının kullanıcılarla kurduğu bağları anlamanın artık kritik bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Araştırma, henüz hakem denetiminden geçmemiş olsa da, insan-yapay zeka ilişkilerinin potansiyel boyutunu gözler önüne seriyor.
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
Yeni yapay zeka modeli, binden fazla hastalığı on yıllar öncesinden tahmin edebiliyor
Dün, 15:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала