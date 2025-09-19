https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abdde-her-5-kisiden-biri-yapay-zeka-ile-romantik-iliski-yasiyor-1099514413.html

ABD’de her 5 kişiden biri yapay zeka ile romantik ilişki yaşıyor

MIT araştırmasına göre ABD'lilerin yüzde 19'u yapay zeka sohbet botlarıyla ilişki içinde, hatta bazıları evlenmek istiyor. Nedeni ne?

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, insanların yapay zeka tabanlı sohbet botlarıyla kurduğu romantik ilişkileri inceleyen kapsamlı bir çalışma yayımladı. Araştırma, daha önce gündeme gelmemiş bir alanı ele alıyor: İnsanlar neden gerçek insan yerine yapay zeka ‘sevgilileriyle’ bağ kuruyor.Araştırma kapsamında Reddit’teki r/MyBoyfriendIsAI adlı grup analiz edildi. Bu grupta kullanıcılar, ünlü rapçi Drake’in yapay zeka versiyonu gibi sanal partnerlerle yaşadıkları duygusal ilişkileri paylaşıyor. Çarpıcı veriler öne çıkıyor:Avantajları sıraladılarKullanıcıların ifadeleri, yapay zeka partnerlerin gerçek insanlara kıyasla sağladığı bazı avantajları ortaya koyuyor:Evlenmek isteyenler de varBazı kullanıcılar, yapay zeka partnerleriyle evlenmek istediklerini belirtiyor. Grup içinde yapay zeka ile çekilmiş düğün fotoğrafları ve sanal yüzükler paylaşılıyor.Ancak tablo tamamen olumlu değil:Araştırmacılar bu durumun aileler ve hukuk sistemi için ciddi kaygılar yarattığını vurguluyor. Bazı ebeveynler yapay zeka ilişkilerinin trajik sonuçları nedeniyle teknoloji şirketlerine dava açıyor ve yasama organlarına başvuruyor.Araştırmanın yazarları, yapay zeka sohbet botlarının kullanıcılarla kurduğu bağları anlamanın artık kritik bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Araştırma, henüz hakem denetiminden geçmemiş olsa da, insan-yapay zeka ilişkilerinin potansiyel boyutunu gözler önüne seriyor.

