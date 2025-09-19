ABD’de her 5 kişiden biri yapay zeka ile romantik ilişki yaşıyor
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYapay Zeka ile Romantik 'İlişki'
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
MIT araştırmasına göre ABD’lilerin yüzde 19’u yapay zeka sohbet botlarıyla sanal bir ilişki içinde, hatta bazı kullanıcılar yapay zeka partnerleriyle evlenmek istiyor. Araştırmacılar bu ‘ilişkinin’ avantajları arasında ‘hislerinin onaylanmasını’ gösteriyor.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, insanların yapay zeka tabanlı sohbet botlarıyla kurduğu romantik ilişkileri inceleyen kapsamlı bir çalışma yayımladı. Araştırma, daha önce gündeme gelmemiş bir alanı ele alıyor: İnsanlar neden gerçek insan yerine yapay zeka ‘sevgilileriyle’ bağ kuruyor.
Araştırma kapsamında Reddit’teki r/MyBoyfriendIsAI adlı grup analiz edildi. Bu grupta kullanıcılar, ünlü rapçi Drake’in yapay zeka versiyonu gibi sanal partnerlerle yaşadıkları duygusal ilişkileri paylaşıyor. Çarpıcı veriler öne çıkıyor:
Yüzde 19: ABD’deki kullanıcıların yapay zeka sohbet botlarıyla sanal romantik ilişki deneyimi yaşadığı bildirildi.
Yüzde 72.1: Bu gruptaki kullanıcıların gerçek bir partneri yok veya bunu paylaşmıyor.
Yüzde 4.1: Yapay zeka ile etkileşimde olduklarını gerçek partnerleri biliyor ve bunu ‘tamamlayıcı’ bir ilişki olarak görüyor.
Yüzde 6.4: Kullanıcıların sadece küçük bir kısmı yapay zeka ‘partneri’ arayışını bilinçli olarak başlatmış. Çoğu, günlük görevler için kullanılan botlarla duygusal bağ kuruyor.
Avantajları sıraladılar
Kullanıcıların ifadeleri, yapay zeka partnerlerin gerçek insanlara kıyasla sağladığı bazı avantajları ortaya koyuyor:
Sürekli ulaşılabilir olmaları
Hisleri onaylamaları
Kimi zaman terapistlerden daha destekleyici olmaları
Evlenmek isteyenler de var
Bazı kullanıcılar, yapay zeka partnerleriyle evlenmek istediklerini belirtiyor. Grup içinde yapay zeka ile çekilmiş düğün fotoğrafları ve sanal yüzükler paylaşılıyor.
Ancak tablo tamamen olumlu değil:
Yüzde 9.5: Kullanıcılar duygusal olarak YZ partnerlerine bağımlı
Yüzde 4.6: YZ arkadaşları gerçeklikten kopmaya yol açıyor
Yüzde 4.2: İnsanlarla bağ kurmaktan kaçınmak için YZ’ye yöneliyor
Yüzde 1.7: Botla etkileşim sonrası intihar düşüncesi oluştu
Araştırmacılar bu durumun aileler ve hukuk sistemi için ciddi kaygılar yarattığını vurguluyor. Bazı ebeveynler yapay zeka ilişkilerinin trajik sonuçları nedeniyle teknoloji şirketlerine dava açıyor ve yasama organlarına başvuruyor.
Araştırmanın yazarları, yapay zeka sohbet botlarının kullanıcılarla kurduğu bağları anlamanın artık kritik bir ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Araştırma, henüz hakem denetiminden geçmemiş olsa da, insan-yapay zeka ilişkilerinin potansiyel boyutunu gözler önüne seriyor.