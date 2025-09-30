Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/canakkalede-okulda-akran-dehseti-14-yasindaki-cocuk-beyin-kanamasi-gecirdi-yogun-bakimda-1099781285.html
Çanakkale’de okulda akran dehşeti: 14 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda
Çanakkale’de okulda akran dehşeti: 14 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda
Sputnik Türkiye
Çanakkale’nin Biga ilçesinde yine akran zorbalığı yaşandı. İÇDAŞ Meslek Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C. tarafından darbedildi. Aldığı... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T10:07+0300
2025-09-30T10:07+0300
türki̇ye
çanakkale
akran zorbalığı
sınıf
darp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099781573_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6fb203e2b15ff32f82c28d03451c50b.jpg
Çanakkale’nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Meslek Lisesinde meydana gelen olayda, 9. sınıf öğrencisi M.D.Y. (14), sınıf arkadaşı Y.C. tarafından feci şekilde darbedildi. İddiaya göre, teneffüs sırasında ayağına basılması üzerine sinirlenen Y.C., arkadaşını tekme ve yumruklarla dövdü.Kafasını masaya vurdu, yerde de darbettiTanık ifadelerine göre M.D.Y., arkadaşından özür diledi. Sabah gazetesinin haberine göre, Y.C. kavgayı büyüterek arkadaşının kafasını öğretmen masasına vurdu. M.D.Y.’yi yerde de tekmelemeye devam etti. O sırada sınıf arkadaşları ve beden eğitimi öğretmeni araya girerek kavgayı sonlandırdı.Ambulansla hastaneye kaldırıldıAldığı darbeler sonrası bilinci kapanan talihsiz çocuk, okul yönetiminin çağırdığı ambulansla önce Biga Devlet Hastanesi’ne, ardından da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde M.D.Y.’nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve yoğun bakıma alındı.Saldırgan öğrenci tutuklandıOlay sonrası okulda gözaltına alınan Y.C., Çocuk Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.C. çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Baba: 'Bu vicdansızlık'Yoğun bakım servisinde oğlunun hayati tehlikesi geçmesini bekleyen baba Hasan Y., yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi:“Bu vicdansızlık. Oğlumu sabah okula gönderdim, akşam ise acı haberini aldım. Bu zorbalık. Oğlum ne yapmış olabilir ki? Buna vicdan dayanmaz. Oğlumun tüm vücudunda darp izleri var. Bunu oğluma yaşatan o çocuktan şikâyetçiyiz.”Avukat: 'Akran zorbalığı artık toplumsal bir sorun'Ailenin avukatı Şeyma Çimendere ise akran zorbalığının giderek arttığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Toplumda artan akran zorbalığı ve akranın akrana şiddeti vakaları artık üzerine düşünülmesi gereken bir konudur. Ayağa basıldığı gerekçesiyle darp edilen ve kalbi durmuş vaziyette hastaneye intikal ettirilen müvekkilim hayata döndürüldüyse de birçok organ hasarı ve kafa travmasıyla şu an hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Aile acılıdır, bizler üzüntülüyüz. Şu an için bir tutuklama mevcut olup, tahkikat gerek bizler gerek ise Soruşturma Makamlarınca titizlikle yürütülmektedir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kayseride-12-yasindaki-cocugun-bicakladigi-uvey-baba-hayatini-kaybetti-1099779896.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099781573_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_097008b03ca3bbc4417d89859f49918a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çanakkale, akran zorbalığı, sınıf, darp
çanakkale, akran zorbalığı, sınıf, darp

Çanakkale’de okulda akran dehşeti: 14 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda

10:07 30.09.2025
© AAAkran zorbalığı
Akran zorbalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© AA
Abone ol
Çanakkale’nin Biga ilçesinde yine akran zorbalığı yaşandı. İÇDAŞ Meslek Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C. tarafından darbedildi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle beyin kanaması geçiren çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Y.C. ise “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.
Çanakkale’nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Meslek Lisesinde meydana gelen olayda, 9. sınıf öğrencisi M.D.Y. (14), sınıf arkadaşı Y.C. tarafından feci şekilde darbedildi. İddiaya göre, teneffüs sırasında ayağına basılması üzerine sinirlenen Y.C., arkadaşını tekme ve yumruklarla dövdü.

Kafasını masaya vurdu, yerde de darbetti

Tanık ifadelerine göre M.D.Y., arkadaşından özür diledi. Sabah gazetesinin haberine göre, Y.C. kavgayı büyüterek arkadaşının kafasını öğretmen masasına vurdu. M.D.Y.’yi yerde de tekmelemeye devam etti. O sırada sınıf arkadaşları ve beden eğitimi öğretmeni araya girerek kavgayı sonlandırdı.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Aldığı darbeler sonrası bilinci kapanan talihsiz çocuk, okul yönetiminin çağırdığı ambulansla önce Biga Devlet Hastanesi’ne, ardından da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde M.D.Y.’nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve yoğun bakıma alındı.

Saldırgan öğrenci tutuklandı

Olay sonrası okulda gözaltına alınan Y.C., Çocuk Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.C. çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba: 'Bu vicdansızlık'

Yoğun bakım servisinde oğlunun hayati tehlikesi geçmesini bekleyen baba Hasan Y., yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Bu vicdansızlık. Oğlumu sabah okula gönderdim, akşam ise acı haberini aldım. Bu zorbalık. Oğlum ne yapmış olabilir ki? Buna vicdan dayanmaz. Oğlumun tüm vücudunda darp izleri var. Bunu oğluma yaşatan o çocuktan şikâyetçiyiz.”

Avukat: 'Akran zorbalığı artık toplumsal bir sorun'

Ailenin avukatı Şeyma Çimendere ise akran zorbalığının giderek arttığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Toplumda artan akran zorbalığı ve akranın akrana şiddeti vakaları artık üzerine düşünülmesi gereken bir konudur. Ayağa basıldığı gerekçesiyle darp edilen ve kalbi durmuş vaziyette hastaneye intikal ettirilen müvekkilim hayata döndürüldüyse de birçok organ hasarı ve kafa travmasıyla şu an hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Aile acılıdır, bizler üzüntülüyüz. Şu an için bir tutuklama mevcut olup, tahkikat gerek bizler gerek ise Soruşturma Makamlarınca titizlikle yürütülmektedir.”
Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
TÜRKİYE
Kayseri’de 12 yaşındaki çocuğun bıçakladığı üvey baba hayatını kaybetti
09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала