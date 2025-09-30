Çanakkale’de okulda akran dehşeti: 14 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda
Çanakkale’nin Biga ilçesinde yine akran zorbalığı yaşandı. İÇDAŞ Meslek Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C. tarafından darbedildi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle beyin kanaması geçiren çocuk yoğun bakıma kaldırıldı. Y.C. ise “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.
Çanakkale’nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Meslek Lisesinde meydana gelen olayda, 9. sınıf öğrencisi M.D.Y. (14), sınıf arkadaşı Y.C. tarafından feci şekilde darbedildi. İddiaya göre, teneffüs sırasında ayağına basılması üzerine sinirlenen Y.C., arkadaşını tekme ve yumruklarla dövdü.
Kafasını masaya vurdu, yerde de darbetti
Tanık ifadelerine göre M.D.Y., arkadaşından özür diledi. Sabah gazetesinin haberine göre, Y.C. kavgayı büyüterek arkadaşının kafasını öğretmen masasına vurdu. M.D.Y.’yi yerde de tekmelemeye devam etti. O sırada sınıf arkadaşları ve beden eğitimi öğretmeni araya girerek kavgayı sonlandırdı.
Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Aldığı darbeler sonrası bilinci kapanan talihsiz çocuk, okul yönetiminin çağırdığı ambulansla önce Biga Devlet Hastanesi’ne, ardından da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde M.D.Y.’nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve yoğun bakıma alındı.
Saldırgan öğrenci tutuklandı
Olay sonrası okulda gözaltına alınan Y.C., Çocuk Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.C. çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Baba: 'Bu vicdansızlık'
Yoğun bakım servisinde oğlunun hayati tehlikesi geçmesini bekleyen baba Hasan Y., yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi:
“Bu vicdansızlık. Oğlumu sabah okula gönderdim, akşam ise acı haberini aldım. Bu zorbalık. Oğlum ne yapmış olabilir ki? Buna vicdan dayanmaz. Oğlumun tüm vücudunda darp izleri var. Bunu oğluma yaşatan o çocuktan şikâyetçiyiz.”
Avukat: 'Akran zorbalığı artık toplumsal bir sorun'
Ailenin avukatı Şeyma Çimendere ise akran zorbalığının giderek arttığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Toplumda artan akran zorbalığı ve akranın akrana şiddeti vakaları artık üzerine düşünülmesi gereken bir konudur. Ayağa basıldığı gerekçesiyle darp edilen ve kalbi durmuş vaziyette hastaneye intikal ettirilen müvekkilim hayata döndürüldüyse de birçok organ hasarı ve kafa travmasıyla şu an hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Aile acılıdır, bizler üzüntülüyüz. Şu an için bir tutuklama mevcut olup, tahkikat gerek bizler gerek ise Soruşturma Makamlarınca titizlikle yürütülmektedir.”
