BUSKİ duyurdu: Bursa'da planlı su kesintisi uygulanacak
BUSKİ duyurdu: Bursa'da planlı su kesintisi uygulanacak
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 1-10 Ekim tarihleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde belli saatlerde... 30.09.2025
BUSKİ, 1-10 Ekim tarihleri arasında Bursa genelinde planlı su kesintisi yapacağını duyurdu.Açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık sonucu su kaynaklarının azaldığı ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düştüğü belirtildi. Ayrıca, su kesintilerinin günlük 12 saati geçmeyecek şekilde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde dönüşümlü uygulanacağı kaydedildi.Planlı kesintilerden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri'nin etkilenmeyeceği öğrenildi.
BUSKİ duyurdu: Bursa'da planlı su kesintisi uygulanacak

21:37 30.09.2025
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 1-10 Ekim tarihleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde belli saatlerde planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
BUSKİ, 1-10 Ekim tarihleri arasında Bursa genelinde planlı su kesintisi yapacağını duyurdu.
Açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık sonucu su kaynaklarının azaldığı ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düştüğü belirtildi. Ayrıca, su kesintilerinin günlük 12 saati geçmeyecek şekilde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde dönüşümlü uygulanacağı kaydedildi.
Planlı kesintilerden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri'nin etkilenmeyeceği öğrenildi.
