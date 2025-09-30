BUSKİ duyurdu: Bursa'da planlı su kesintisi uygulanacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/buski-duyurdu-bursada-planli-su-kesintisi-uygulanacak-1099806707.html
BUSKİ, 1-10 Ekim tarihleri arasında Bursa genelinde planlı su kesintisi yapacağını duyurdu.Açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık sonucu su kaynaklarının azaldığı ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düştüğü belirtildi. Ayrıca, su kesintilerinin günlük 12 saati geçmeyecek şekilde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde dönüşümlü uygulanacağı kaydedildi.Planlı kesintilerden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri'nin etkilenmeyeceği öğrenildi.
BUSKİ, 1-10 Ekim tarihleri arasında Bursa genelinde planlı su kesintisi yapacağını duyurdu.
Açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklık sonucu su kaynaklarının azaldığı ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düştüğü belirtildi. Ayrıca, su kesintilerinin günlük 12 saati geçmeyecek şekilde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde dönüşümlü uygulanacağı kaydedildi.
Planlı kesintilerden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri'nin etkilenmeyeceği öğrenildi.