Ankara Büyükşehir Belediyesinden su kesintisi açıklaması: Sular neden kesik? Arıza ne zaman giderilecek?

30.09.2025

Ankara Büyükşehir belediyesi su kesintilerinin sebebini açıkladı.Ankara'da sular neden kesik?ABB'den yapılan açıklamada, Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azaldığı belirtildi.Ankara'da arıza ne zaman sona erecek?Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulandığı aktarılan açıklamada, kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmalarının başladığı ve yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.Çalışmalar tamamlanana kadar özellikle üst kotlarda su erişiminde aksaklıklar yaşanabileceği belirtilen açıklamada, gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağının, ASKİ'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı aktarıldı.

