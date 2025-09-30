https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/boeing-737-maxin-yerine-gececek-alternatif-ucak-gelistiriyor-1099789240.html

Boeing, 737 MAX’ın yerine geçecek alternatif uçak geliştiriyor

ABD’li havacılık sistemleri üreticisi Boeing’in 737 MAX'ın yerine yeni dar gövdeli bir uçak üretmeyi planladığı öğrenildi. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Boeing Co., 737 MAX'ın yerine yeni dar gövdeli bir uçak üretmeyi planlıyor.Gazeteye konuşan kaynaklar, şirketin CEO'su Kelly Ortberg'in 2025'in başlarında İngiltere'deki Rolls-Royce Holdings temsilcileriyle uçak için yeni bir motor konusunda görüştüğünü ifade etti. Ortberg’in ayrıca sivil havacılık sektöründe, daha önce yeni tip uçak geliştirme çalışmalarında yer alan bir kişiyi ürün geliştirme sorumlusu olarak atadığı anlaşıldı.Konuya yakın farkı bir kaynak ise Boeing’in yeni dar gövdeli uçağın kokpitini tasarladığını söyledi. Bazı kaynaklara göre, söz konusu uçağın geliştirilmesi henüz erken aşamalarda ve planlar henüz şekillenme aşamasında.Şirket yetkilileri, sipariş üzerine yaklaşık 6.000 sivil uçağın teslimatı ve daha önce duyurulan uçak modellerinin sertifikasyonu da dahil olmak üzere faaliyetleri canlandırma planını uygulamaya odaklanmaya devam ettiğini bildirdi.Açıklamada, “Ekibimiz piyasayı değerlendiriyor, temel teknolojileri geliştiriyor ve finansal göstergeleri iyileştiriyor, böylece yeni ürünle ilerlemenin mantıklı olduğu zamana hazır oluruz” denildi.Daha önce ölümcül kazalarla gündeme gelmiştiEndonezya'da Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı 'Boeing 737 MAX 8' tipi uçağın 2018'de düşmesinin ardından (189 can kaybı), Etiyopya Hava Yollarına ait aynı tip yolcu uçağı 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalandıktan sonra düşmüştü, kazada 157 kişi hayatını kaybetmişti.Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Boeing, '737 MAX' tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.Dünyadaki hava yolu şirketleri, bu kazaların ardından 'Boeing 737 MAX' tipi uçakların uçuşunu durdurmuştu.Şirket, milyarca dolar zarara uğrarken çok sayıda kazazede yakınınca dava edilmişti.2020’de uçuşlara yine izin verilmişti.Boeing 737 MAX ile ilgili olaylar sonraki yıllarda da devam etti, 5 Ocak 2024'te Alaska Airlines'a ait bir Boeing 737 MAX 9 uçağı, acil çıkış kapısı düştükten sonra acil iniş yapmıştı.

