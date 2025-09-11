Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ay-yarisi-sertlesiyor-nasa-cin-vatandaslarinin-uzay-programlarinda-calismasini-yasakladi-1099297567.html
Ay yarışı sertleşiyor: NASA, Çin vatandaşlarının uzay programlarında çalışmasını yasakladı
Ay yarışı sertleşiyor: NASA, Çin vatandaşlarının uzay programlarında çalışmasını yasakladı
Sputnik Türkiye
ABD’nin uzay ajansı NASA, geçerli ABD vizelerine sahip Çin vatandaşlarının tesislerine girişini engelledi. Bu karar, onların NASA’nın en saygın araştırma... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T17:51+0300
2025-09-11T17:51+0300
dünya
abd
ted cruz
ay
çin
nasa
uzay
uzay yarışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099297098_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_926e230eafe4600f211b2a978949512d.jpg
Çin vatandaşları bugüne kadar NASA’da sadece yüklenici ya da öğrenci statüsüyle araştırmalara katkı sunabiliyordu. Ancak son kararla birlikte hem fiziksel hem de dijital erişimleri tamamen engellendi. Bu kişiler çalışmalarına dair toplantılara dahi alınmıyor. NASA Sözcüsü Bethany Stevens, alınan önlemleri, "Çin uyrukluların ajans tesislerine, materyallerine ve ağlarına erişimi güvenliğimiz için kısıtlanmıştır" sözleriyle savundu.Yeni uzay yarışı Washington uzun süredir Çin’in hızlanan uzay programını yakından izliyor. Çin, Ay’a insanlı görev planlarını açıkça ilan etmiş durumda. NASA’nın vekil yöneticisi Sean Duffy ise sert bir çıkış yaparak, "İkinci bir uzay yarışının içindeyiz. Çin, bizden önce Ay’a dönmek istiyor. Bu olmayacak" dedi. ABD’li senatör Ted Cruz da, "Eğer rakiplerimiz uzayda üstünlük kurarsa, bu Amerika için büyük bir tehdit oluşturur. Risk hiç bu kadar büyük olmamıştı" sözleriyle aynı uyarıyı yeniledi.Ay’daki hedef ne? Yarış sadece 'önce gitmek' için değil. Uzmanlara göre Ay’daki demir, titanyum, nadir toprak elementleri ve helyum gibi kaynakların kontrolü, geleceğin jeopolitik dengelerini belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/bilim-dunyasi-heyecanli-nasa-titanda-hucre-benzeri-yapilar-kesfetti-1098993121.html
ay
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099297098_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_705cedc9218df7b3c246037b2ca0420c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ted cruz, ay, çin, nasa, uzay, uzay yarışı
abd, ted cruz, ay, çin, nasa, uzay, uzay yarışı

Ay yarışı sertleşiyor: NASA, Çin vatandaşlarının uzay programlarında çalışmasını yasakladı

17:51 11.09.2025
© AP Photo / Paul Kizzle A NASA security helicopter flies by the NASA logo on the Vehicle Assembly Building
 A NASA security helicopter flies by the NASA logo on the Vehicle Assembly Building - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Paul Kizzle
Abone ol
ABD’nin uzay ajansı NASA, geçerli ABD vizelerine sahip Çin vatandaşlarının tesislerine girişini engelledi. Bu karar, onların NASA’nın en saygın araştırma merkezlerinde çalışmalarını fiilen yasaklıyor.
Çin vatandaşları bugüne kadar NASA’da sadece yüklenici ya da öğrenci statüsüyle araştırmalara katkı sunabiliyordu. Ancak son kararla birlikte hem fiziksel hem de dijital erişimleri tamamen engellendi. Bu kişiler çalışmalarına dair toplantılara dahi alınmıyor.
NASA Sözcüsü Bethany Stevens, alınan önlemleri, "Çin uyrukluların ajans tesislerine, materyallerine ve ağlarına erişimi güvenliğimiz için kısıtlanmıştır" sözleriyle savundu.

Yeni uzay yarışı

Washington uzun süredir Çin’in hızlanan uzay programını yakından izliyor. Çin, Ay’a insanlı görev planlarını açıkça ilan etmiş durumda. NASA’nın vekil yöneticisi Sean Duffy ise sert bir çıkış yaparak, "İkinci bir uzay yarışının içindeyiz. Çin, bizden önce Ay’a dönmek istiyor. Bu olmayacak" dedi. ABD’li senatör Ted Cruz da, "Eğer rakiplerimiz uzayda üstünlük kurarsa, bu Amerika için büyük bir tehdit oluşturur. Risk hiç bu kadar büyük olmamıştı" sözleriyle aynı uyarıyı yeniledi.

Ay’daki hedef ne?

Yarış sadece 'önce gitmek' için değil. Uzmanlara göre Ay’daki demir, titanyum, nadir toprak elementleri ve helyum gibi kaynakların kontrolü, geleceğin jeopolitik dengelerini belirleyecek.
Satürn ve uydusu Titan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
YAŞAM
Bilim dünyası heyecanlı: NASA, Titan’da hücre benzeri yapılar keşfetti
1 Eylül, 17:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала