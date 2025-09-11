https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/ay-yarisi-sertlesiyor-nasa-cin-vatandaslarinin-uzay-programlarinda-calismasini-yasakladi-1099297567.html

Ay yarışı sertleşiyor: NASA, Çin vatandaşlarının uzay programlarında çalışmasını yasakladı

Ay yarışı sertleşiyor: NASA, Çin vatandaşlarının uzay programlarında çalışmasını yasakladı

ABD'nin uzay ajansı NASA, geçerli ABD vizelerine sahip Çin vatandaşlarının tesislerine girişini engelledi.

Çin vatandaşları bugüne kadar NASA’da sadece yüklenici ya da öğrenci statüsüyle araştırmalara katkı sunabiliyordu. Ancak son kararla birlikte hem fiziksel hem de dijital erişimleri tamamen engellendi. Bu kişiler çalışmalarına dair toplantılara dahi alınmıyor. NASA Sözcüsü Bethany Stevens, alınan önlemleri, "Çin uyrukluların ajans tesislerine, materyallerine ve ağlarına erişimi güvenliğimiz için kısıtlanmıştır" sözleriyle savundu.Yeni uzay yarışı Washington uzun süredir Çin’in hızlanan uzay programını yakından izliyor. Çin, Ay’a insanlı görev planlarını açıkça ilan etmiş durumda. NASA’nın vekil yöneticisi Sean Duffy ise sert bir çıkış yaparak, "İkinci bir uzay yarışının içindeyiz. Çin, bizden önce Ay’a dönmek istiyor. Bu olmayacak" dedi. ABD’li senatör Ted Cruz da, "Eğer rakiplerimiz uzayda üstünlük kurarsa, bu Amerika için büyük bir tehdit oluşturur. Risk hiç bu kadar büyük olmamıştı" sözleriyle aynı uyarıyı yeniledi.Ay’daki hedef ne? Yarış sadece 'önce gitmek' için değil. Uzmanlara göre Ay’daki demir, titanyum, nadir toprak elementleri ve helyum gibi kaynakların kontrolü, geleceğin jeopolitik dengelerini belirleyecek.

