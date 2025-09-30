https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/avrupadan-cekilme-plani-abdyi-boldu-askerler-tepkili-1099780725.html

Avrupa’dan çekilme planı ABD’yi böldü: Askerler tepkili

ABD’de birçok askeri yetkilinin, Avrupa'dan kısmi asker çekmeyi öngören yeni Ulusal Savunma Stratejisi (NDS) taslağını eleştirdiği belirtildi. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

The Washington Post’un haberine göre, Avrupa'dan kısmi asker çekmeyi öngören yeni Ulusal Savunma Stratejisi (NDS) taslağı ABD Savunma Bakanlığı’nı (Pentagon) ikiye böldü.Pentagon’un Avrupa'daki bazı kuvvetleri geri çekip komuta merkezlerini birleştirmeyi planladığı bildirildi.ABD müttefiklerini endişelendiren yeni NDS’in, “Pentagon'un siyasi ve askeri yöneticileri arasında bir anlaşmazlığa” da yol açtığı ifade edildi.Belge ile ilgili tedirginliklerini dile getiren askeri yetkililerin eleştirilerini “alışılmadık derecede sert” olarak nitelendiren gazete, “Belgede, Çin'in askeri gücünü hızla artırması koşullarında bile, ABD topraklarına yönelik tehditlere vurgu yapılıyor. Bu da, askeri yöneticilerin uyardığı gibi, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki avantajını azaltıyor” diye yazdı.Askeri yetkililerin, Çin’le küresel rekabete odaklanılmamasını “basiretsizlik” olarak değerlendirildiği belirtildi.

