Aracını satmak isterken dolandırıldı iddiası: Hesabındaki 4 milyon buhar oldu

İstanbul'da bir kadın aracını satmak için anlaştığı galericinin, banka hesaplarını boşalttığını iddia etti. 30.09.2025

İstanbul'da yaşayan Gülşah Gündoğdu, aracını tamir için getirdiği tamircide tanıştığı bir galericinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Gündoğdu, galericinin banka hesaplarındaki 4 milyon lirayı kendi hesabına aktardığını öne sürdü. Kaza yapan aracını oto tamirciye getiren Gülşah Gündoğdu, tamircinin tanıdığı olan bir galerici ile tanıştı. Galericinin kendisine pert halindeki aracını alacağını söylemesi üzerine Gündoğdu, aracını 650 bin lira satmaya karar verdi. Show TV'nin haberine göre, satış için oto galeriye gittiğinde galericiye güvenerek telefonunu verdi. Telefonumdan hesabına girdi iddiasıGalericinin e-devletine ve banka hesaplarına girdiğini iddia eden Gündoğdu, şifresinin kırılarak banka hesabında bulunan 4 milyon lirayı da galericinin kendi hesabına aktardığını öne sürdü. . O parayla ev alma hayali kuran ve 4 milyon lira dolandırıldığını iddia eden Gülşah Gündoğdu, "Hiçbir ödeme yapamıyorum. Ev kiramı ödeyemiyorum. Elektriğime kadar kesilmiş durumda. Çok zor durumdayım." diyerek isyan etti.

