https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/sanatci-nalan-hoke-turana-vize-tuzagi-90-bin-lira-dolandirildi-12-kisi-gozaltinda-1099691717.html
Sanatçı Nalan Höke Turan'a vize tuzağı: 90 bin lira dolandırıldı, 12 kişi gözaltında
Sanatçı Nalan Höke Turan'a vize tuzağı: 90 bin lira dolandırıldı, 12 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Nalan Höke Turan, sahte bir internet sitesi üzerinden yaptığı İtalya vizesi başvurusunda 90 bin lira... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T13:49+0300
2025-09-26T13:49+0300
2025-09-26T13:49+0300
türki̇ye
vize
dolandırıcılık
cumhurbaşkanlığı
anadolu adalet sarayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099691787_0:0:1060:597_1920x0_80_0_0_5144d7e664507838503cb29c1514b9c4.jpg
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sanatçı Nalan Höke Turan’ın, İtalya vizesi için sahte bir internet sitesi üzerinden başvuru yaptığı tespit edildi.90 bin lira gönderdi, şüphelilere ulaşamadıTuran’ın pasaport ve belgeleriyle birlikte 90 bin lira gönderdiği, ancak daha sonra şüphelilere ulaşamadığı ve dolandırıldığının anlaşıldığı belirtildi.8 ilde eş zamanlı operasyonDolandırıcılık üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler adliyeye sevk edildiEmniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 10’u Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Bir şüphelinin ise il dışında yakalandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/soguk-savas-programi-sunucusu-bogac-soydemir-ve-konugu-hakkinda-45-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1099690162.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099691787_0:0:1060:795_1920x0_80_0_0_eae4603aa4225cffa97782424aea560c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vize, dolandırıcılık, cumhurbaşkanlığı, anadolu adalet sarayı
vize, dolandırıcılık, cumhurbaşkanlığı, anadolu adalet sarayı
Sanatçı Nalan Höke Turan'a vize tuzağı: 90 bin lira dolandırıldı, 12 kişi gözaltında
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Nalan Höke Turan, sahte bir internet sitesi üzerinden yaptığı İtalya vizesi başvurusunda 90 bin lira dolandırıldı. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u adliyeye sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sanatçı Nalan Höke Turan’ın, İtalya vizesi için sahte bir internet sitesi üzerinden başvuru yaptığı tespit edildi.
90 bin lira gönderdi, şüphelilere ulaşamadı
Turan’ın pasaport ve belgeleriyle birlikte 90 bin lira gönderdiği, ancak daha sonra şüphelilere ulaşamadığı ve dolandırıldığının anlaşıldığı belirtildi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
Dolandırıcılık üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 10’u Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Bir şüphelinin ise il dışında yakalandığı öğrenildi.