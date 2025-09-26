https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/sanatci-nalan-hoke-turana-vize-tuzagi-90-bin-lira-dolandirildi-12-kisi-gozaltinda-1099691717.html

Sanatçı Nalan Höke Turan'a vize tuzağı: 90 bin lira dolandırıldı, 12 kişi gözaltında

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Nalan Höke Turan, sahte bir internet sitesi üzerinden yaptığı İtalya vizesi başvurusunda 90 bin lira...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sanatçı Nalan Höke Turan’ın, İtalya vizesi için sahte bir internet sitesi üzerinden başvuru yaptığı tespit edildi.90 bin lira gönderdi, şüphelilere ulaşamadıTuran’ın pasaport ve belgeleriyle birlikte 90 bin lira gönderdiği, ancak daha sonra şüphelilere ulaşamadığı ve dolandırıldığının anlaşıldığı belirtildi.8 ilde eş zamanlı operasyonDolandırıcılık üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler adliyeye sevk edildiEmniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 10’u Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Bir şüphelinin ise il dışında yakalandığı öğrenildi.

