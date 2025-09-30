Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20 kişi için gözaltı kararı verildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20 kişi için gözaltı kararı verildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Antalyaspor derneğinde...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanan protokollerde 'usulsüzlük ve yolsuzluk' iddiası yer aldı. Dernekte arama yapılırken 20 kişi için gözaltı kararı verildi. Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi Bahattin Özkesemen ve iş adamı Ramazan Karabulut'un da gözaltı listesinde yer aldığı basına yansıdı.Ne olmuştu?Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz’da gözaltına alındı. Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu tespit edildi.Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, Z. K. yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, Muhittin Böcek’i görevden uzaklaştırdı.Ayrıca Böcek’in yurtdışından dönen gelini Z.B. de 27 Temmuz’da havalimanında yakalandı. “Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Antalyaspor derneğinde arama yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanan protokollerde 'usulsüzlük ve yolsuzluk' iddiası yer aldı. Dernekte arama yapılırken 20 kişi için gözaltı kararı verildi.
Antalyaspor Hafriyat Madencilik Sanayi işletmecisi Bahattin Özkesemen ve iş adamı Ramazan Karabulut'un da gözaltı listesinde yer aldığı basına yansıdı.

Ne olmuştu?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz’da gözaltına alındı. Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, Z. K. yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, Muhittin Böcek’i görevden uzaklaştırdı.
Ayrıca Böcek’in yurtdışından dönen gelini Z.B. de 27 Temmuz’da havalimanında yakalandı. “Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
