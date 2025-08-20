Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/muhittin-bocekin-oglu-mustafa-gokhan-bocek-tutuklandi-1098727988.html
Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T18:50+0300
2025-08-20T19:01+0300
türki̇ye
antalya
antalya büyükşehir belediyesi
muhittin böcek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098727816_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9eb2646502f118e414529d9462bac456.jpg
Antalya’da rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonrası Böcek’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Gökhan Böcek, savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Böcek’in tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/muhittin-bocekin-gelini-zuhal-bocek-tutuklandi-1098289293.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098727816_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6ebdad6d41b3d3f72e8f348ee537c6fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, muhittin böcek
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, muhittin böcek

Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı

18:50 20.08.2025 (güncellendi: 19:01 20.08.2025)
© Fotoğraf : Mustafa Böcek XMustafa Böcek
Mustafa Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
© Fotoğraf : Mustafa Böcek X
Abone ol
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Gökhan Böcek, tutuklandı.
Antalya’da rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonrası Böcek’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Gökhan Böcek, savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Böcek’in tutuklanmasına karar verdi.
Muhittin Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
TÜRKİYE
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
31 Temmuz, 23:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала