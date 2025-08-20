https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/muhittin-bocekin-oglu-mustafa-gokhan-bocek-tutuklandi-1098727988.html
Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Antalya’da rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonrası Böcek’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Gökhan Böcek, savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Böcek’in tutuklanmasına karar verdi.
20.08.2025
