https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/ankarada-6-ekime-kadar-su-kesintisi-uygulanacak-bu-mahallelere-yarindan-itibaren-24-saat-su-1099780220.html
Ankara'da 6 Ekim’e kadar su kesintisi uygulanacak: Bu mahallelere yarından itibaren 24 saat su verilmeyecek
Ankara'da 6 Ekim’e kadar su kesintisi uygulanacak: Bu mahallelere yarından itibaren 24 saat su verilmeyecek
Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Kesikköprü Barajı boru hatlarında meydana gelen patlamalar nedeniyle kent genelinde dönüşümlü su kesintileri... 30.09.2025
Ankara’nın önemli su kaynağı olan Kesikköprü Barajı boru hatlarında farklı günlerde patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle başkentte geniş kapsamlı su kesintileri uygulanacağı bildirildi. İlk etapta Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgelerinde kesintiler yaşandı.ASKİ: 6 Ekim’e kadar dönüşümlü kesinti yapılacakAnkara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanan arızaların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek 6 Ekim 2025 tarihine kadar dönüşümlü su kesintilerinin devam edeceğini duyurdu.Altındağ’da 24 saatlik kesinti uygulanacakASKİ’den bu sabah yapılan açıklamada, “Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızadan dolayı 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 08.00'den 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 08.00'e kadar Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan P10 Pompa İstasyonu durdurulacak ve Altındağ ilçesinde zorunlu olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki abonelerimizin 2 Ekim günü saat 20.00'den sonra su alması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.Kesintiden etkilenecek mahallelerASKİ’nin duyurusuna göre kesintiden etkilenecek mahalleler şunlar:
Ankara'da 6 Ekim’e kadar su kesintisi uygulanacak: Bu mahallelere yarından itibaren 24 saat su verilmeyecek

09:50 30.09.2025
Abone ol
Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Kesikköprü Barajı boru hatlarında meydana gelen patlamalar nedeniyle kent genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. ASKİ, 6 Ekim’e kadar sürecek kesintiler kapsamında özellikle Altındağ ilçesindeki birçok mahallede 1-2 Ekim tarihleri arasında zorunlu kesinti yapılacağını açıkladı.
Ankara’nın önemli su kaynağı olan Kesikköprü Barajı boru hatlarında farklı günlerde patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle başkentte geniş kapsamlı su kesintileri uygulanacağı bildirildi. İlk etapta Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgelerinde kesintiler yaşandı.

ASKİ: 6 Ekim’e kadar dönüşümlü kesinti yapılacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanan arızaların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek 6 Ekim 2025 tarihine kadar dönüşümlü su kesintilerinin devam edeceğini duyurdu.

Altındağ’da 24 saatlik kesinti uygulanacak

ASKİ’den bu sabah yapılan açıklamada, “Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızadan dolayı 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 08.00'den 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 08.00'e kadar Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan P10 Pompa İstasyonu durdurulacak ve Altındağ ilçesinde zorunlu olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki abonelerimizin 2 Ekim günü saat 20.00'den sonra su alması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kesintiden etkilenecek mahalleler

ASKİ’nin duyurusuna göre kesintiden etkilenecek mahalleler şunlar:
Aydıncık
Tatlar
Kavaklı
Karapürçek
Beşikkaya
Başpınar
Feriduncelik
Solfasol
Battalgazi
Doğantepe
Yıldıztepe
Güneşevler
Örnek
Gültepe
Atıfbey
Kale
Hacı Bayram
Zübeyde Hanım
Baraj
