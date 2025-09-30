https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/ankarada-6-ekime-kadar-su-kesintisi-uygulanacak-bu-mahallelere-yarindan-itibaren-24-saat-su-1099780220.html

Ankara'da 6 Ekim’e kadar su kesintisi uygulanacak: Bu mahallelere yarından itibaren 24 saat su verilmeyecek

Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Kesikköprü Barajı boru hatlarında meydana gelen patlamalar nedeniyle kent genelinde dönüşümlü su kesintileri... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

Ankara’nın önemli su kaynağı olan Kesikköprü Barajı boru hatlarında farklı günlerde patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle başkentte geniş kapsamlı su kesintileri uygulanacağı bildirildi. İlk etapta Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgelerinde kesintiler yaşandı.ASKİ: 6 Ekim’e kadar dönüşümlü kesinti yapılacakAnkara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanan arızaların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek 6 Ekim 2025 tarihine kadar dönüşümlü su kesintilerinin devam edeceğini duyurdu.Altındağ’da 24 saatlik kesinti uygulanacakASKİ’den bu sabah yapılan açıklamada, “Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızadan dolayı 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 08.00'den 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 08.00'e kadar Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan P10 Pompa İstasyonu durdurulacak ve Altındağ ilçesinde zorunlu olarak su kesintisi uygulanacaktır. Yüksek kotlardaki abonelerimizin 2 Ekim günü saat 20.00'den sonra su alması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.Kesintiden etkilenecek mahallelerASKİ’nin duyurusuna göre kesintiden etkilenecek mahalleler şunlar:

