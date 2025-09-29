https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/meteoroloji-guncelledi-20-il-icin-alarm-verildi-ankara-valiliginden-saatli-uyari-1099756476.html

Meteoroloji güncelledi, 20 il için alarm verildi: Ankara Valiliği'nden 'saatli' uyarı

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz yeni haftaya sağanak yağışla başladı. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde yağmur etkisini artırırken, Meteoroloji... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099408056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d08d36bd1f18c21766a5677353b937e4.jpg

Türkiye’nin batısı yeni haftaya sağanak yağışla uyandı. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırıyor. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar sabah saatlerinde yağmurla güne başladı.20 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.Sarı kodla uyarılan iller şöyle:Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çorum, İzmir, Kütahya, Samsun, Uşak, Kırıkkale, Karabük, Amasya, Aydın, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzceİstanbul kış havasına uyandıSabah saatlerinde kış havasıyla güne başlayan İstanbul’da öğleden sonra yağışın şiddetinde azalma bekleniyor. Yağmur, yalnızca İstanbul’da değil, ülkenin birçok bölgesinde etkisini gösterecek. Batıdan doğuya doğru ilerleyen yağış, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz’e ulaşacak ve yarın da sağanak şeklinde devam edecek.Yeni yağışlı hava geliyorEkim ayının başlamasıyla birlikte cuma günü Ege Denizi üzerinden yeni bir yağışlı hava sisteminin yurda giriş yapacağı öngörülüyor. Bu sistemin getireceği yağışlardan başta İzmir ve çevresi olmak üzere İstanbul da etkilenecek.Ankara Valiliği’nden sel uyarısıAnkara Valiliği, sağanak yağışla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanak yağışların, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

2025

