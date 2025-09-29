Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Meteoroloji güncelledi, 20 il için alarm verildi: Ankara Valiliği'nden 'saatli' uyarı
Meteoroloji güncelledi, 20 il için alarm verildi: Ankara Valiliği'nden 'saatli' uyarı
Marmara, Ege ve Batı Karadeniz yeni haftaya sağanak yağışla başladı. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde yağmur etkisini artırırken, Meteoroloji... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T13:00+0300
2025-09-29T13:00+0300
Türkiye’nin batısı yeni haftaya sağanak yağışla uyandı. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırıyor. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar sabah saatlerinde yağmurla güne başladı.20 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.Sarı kodla uyarılan iller şöyle:Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çorum, İzmir, Kütahya, Samsun, Uşak, Kırıkkale, Karabük, Amasya, Aydın, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzceİstanbul kış havasına uyandıSabah saatlerinde kış havasıyla güne başlayan İstanbul’da öğleden sonra yağışın şiddetinde azalma bekleniyor. Yağmur, yalnızca İstanbul’da değil, ülkenin birçok bölgesinde etkisini gösterecek. Batıdan doğuya doğru ilerleyen yağış, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz’e ulaşacak ve yarın da sağanak şeklinde devam edecek.Yeni yağışlı hava geliyorEkim ayının başlamasıyla birlikte cuma günü Ege Denizi üzerinden yeni bir yağışlı hava sisteminin yurda giriş yapacağı öngörülüyor. Bu sistemin getireceği yağışlardan başta İzmir ve çevresi olmak üzere İstanbul da etkilenecek.Ankara Valiliği’nden sel uyarısıAnkara Valiliği, sağanak yağışla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanak yağışların, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”
Meteoroloji güncelledi, 20 il için alarm verildi: Ankara Valiliği'nden 'saatli' uyarı

13:00 29.09.2025
Abone ol
Marmara, Ege ve Batı Karadeniz yeni haftaya sağanak yağışla başladı. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde yağmur etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ankara Valiliği ise akşam saatleri için uyarıda bulundu.
Türkiye’nin batısı yeni haftaya sağanak yağışla uyandı. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de etkili olan yağış, zaman zaman şiddetini artırıyor. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar sabah saatlerinde yağmurla güne başladı.

20 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Sarı kodla uyarılan iller şöyle:
Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çorum, İzmir, Kütahya, Samsun, Uşak, Kırıkkale, Karabük, Amasya, Aydın, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce

İstanbul kış havasına uyandı

Sabah saatlerinde kış havasıyla güne başlayan İstanbul’da öğleden sonra yağışın şiddetinde azalma bekleniyor. Yağmur, yalnızca İstanbul’da değil, ülkenin birçok bölgesinde etkisini gösterecek. Batıdan doğuya doğru ilerleyen yağış, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz’e ulaşacak ve yarın da sağanak şeklinde devam edecek.

Yeni yağışlı hava geliyor

Ekim ayının başlamasıyla birlikte cuma günü Ege Denizi üzerinden yeni bir yağışlı hava sisteminin yurda giriş yapacağı öngörülüyor. Bu sistemin getireceği yağışlardan başta İzmir ve çevresi olmak üzere İstanbul da etkilenecek.

Ankara Valiliği’nden sel uyarısı

Ankara Valiliği, sağanak yağışla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanak yağışların, bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
