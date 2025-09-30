https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/almanyadan-turkiyeye-kacmisti-41-yillik-firari-katili-ihbarcinin-yakalattigi-ortaya-cikti-1099790361.html
Almanya'dan Türkiye'ye kaçmıştı: 41 yıllık firari katili 'ihbarcı'nın yakalattığı ortaya çıktı
Almanya'da sevgilisini öldürdükten sonra Türkiye'ye kaçan firari katilin 41 yıl sonra 'ihbar' sayesinde yakalandığı ortaya çıktı. Katil zanlısı için Alman polisi 10 bin Euro ödül koymuştu.
Almanya'da 1984 yılında kız arkadaşını öldüren Nazmi Gezginci cinayetten tam 41 yıl sonra Türkiye'de yakalandı. 'Bir ihbar' sayesinde yakalanan 66 yaşındaki Gezginci, ilk ifadesinde cinayeti kabul ederken, Alman polisi, Bavyera'da bir ilk olan 10 bin Euro'luk ödülü ihbarcıya verdiğini açıkladı.
41 yıl boyunca saklanmayı başardı
Sabah'ın haberine göre, Almanya'nın Aschaffenburg kentinde 1984 yılında Nazmi Gezginci o dönem 19 yaşında olan eski sevgilisi Maria Köhler'i öldürdü. Cinayetin ardından Türkiye'ye kaçan Gezginci'nin izine 41 yıl boyunca ulaşılamadı. Alman makamları, Gezginci'nin yakalanmasına yardımcı olacak ihbarcıya 10 bin Euro para ödülü koydu.
10 bin Euro para ödülü 'ihbarcıya' verildi
Alman polisinin yıllardır sürdürdüğü takip ve son gelen ihbar sayesinde Gezginci'nin yeri Türkiye'de tespit edildi. Türk polisi tarafından yakalanan Gezginci, askerliğini yapmaması nedeniyle vatandaşlıktan çıkarıldığı için Alman makamlarına teslim edildi. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi (LKA), bu ödülün 2021 yılından bu yana Bavyera'da verilen ilk para ödülü olduğunu ve davanın çözümünde kritik bir rol oynadığını belirtti.
Cinayeti işlediği yerde 14 yıl sahte kimlikle yaşadı
Soruşturmada, Almanya'ya iade edilen Nazmi Gezginci, polisteki ilk ifadesinde eski sevgilisi Maria Köhler'i öldürdüğünü itiraf etti. Gezginci'nin 1998 yılında Cemil Gani ismine düzenlenmiş sahte bir kimlikle Almanya'ya geri döndüğü ortaya çıktı. Gezginci'nin cinayeti işlediği yer olan Aschaffenburg'da tam 14 yıl boyunca kimliği fark edilmeden yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.