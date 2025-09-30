https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/almanyadan-turkiyeye-kacmisti-41-yillik-firari-katili-ihbarcinin-yakalattigi-ortaya-cikti-1099790361.html

Almanya'dan Türkiye'ye kaçmıştı: 41 yıllık firari katili 'ihbarcı'nın yakalattığı ortaya çıktı

Almanya'dan Türkiye'ye kaçmıştı: 41 yıllık firari katili 'ihbarcı'nın yakalattığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Almanya'da sevgilisini öldürdükten sonra Türkiye'ye kaçan firari katilin 41 yıl sonra 'ihbar' sayesinde yakalandığı ortaya çıktı. Katil zanlısı için Alman... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T14:19+0300

2025-09-30T14:19+0300

2025-09-30T14:19+0300

türki̇ye

bavyera

almanya

firari

ihbar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0f/1056387501_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cc7dc0b712b8b61df7dd21bdcb2dae60.jpg

Almanya'da 1984 yılında kız arkadaşını öldüren Nazmi Gezginci cinayetten tam 41 yıl sonra Türkiye'de yakalandı. 'Bir ihbar' sayesinde yakalanan 66 yaşındaki Gezginci, ilk ifadesinde cinayeti kabul ederken, Alman polisi, Bavyera'da bir ilk olan 10 bin Euro'luk ödülü ihbarcıya verdiğini açıkladı.41 yıl boyunca saklanmayı başardıSabah'ın haberine göre, Almanya'nın Aschaffenburg kentinde 1984 yılında Nazmi Gezginci o dönem 19 yaşında olan eski sevgilisi Maria Köhler'i öldürdü. Cinayetin ardından Türkiye'ye kaçan Gezginci'nin izine 41 yıl boyunca ulaşılamadı. Alman makamları, Gezginci'nin yakalanmasına yardımcı olacak ihbarcıya 10 bin Euro para ödülü koydu. 10 bin Euro para ödülü 'ihbarcıya' verildiAlman polisinin yıllardır sürdürdüğü takip ve son gelen ihbar sayesinde Gezginci'nin yeri Türkiye'de tespit edildi. Türk polisi tarafından yakalanan Gezginci, askerliğini yapmaması nedeniyle vatandaşlıktan çıkarıldığı için Alman makamlarına teslim edildi. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi (LKA), bu ödülün 2021 yılından bu yana Bavyera'da verilen ilk para ödülü olduğunu ve davanın çözümünde kritik bir rol oynadığını belirtti. Cinayeti işlediği yerde 14 yıl sahte kimlikle yaşadıSoruşturmada, Almanya'ya iade edilen Nazmi Gezginci, polisteki ilk ifadesinde eski sevgilisi Maria Köhler'i öldürdüğünü itiraf etti. Gezginci'nin 1998 yılında Cemil Gani ismine düzenlenmiş sahte bir kimlikle Almanya'ya geri döndüğü ortaya çıktı. Gezginci'nin cinayeti işlediği yer olan Aschaffenburg'da tam 14 yıl boyunca kimliği fark edilmeden yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/sarkici-gullunun-olumuyle-ilgili-cinayet-iddialari-ortaligi-karistirdi-kesinlikle-olduruldu-1099759260.html

türki̇ye

bavyera

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bavyera, almanya, firari, ihbar