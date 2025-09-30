https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/almanya-ulastirma-bakani-hukumet-toplantisinda-bayildi-1099803927.html
Almanya Ulaştırma Bakanı, hükümet toplantısında bayıldı
Almanya Ulaştırma Bakanı, hükümet toplantısında bayıldı
Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, toplantı sırasında aniden fenalaşarak masada yere yığıldı.Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, CDU’lu bakanın dolaşım bozukluğu yaşadığını kısa süre içinde kendisini daha iyi hissettiğini, ancak tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirileceğini bildirdi.2009 yılından bu yana Almanya Federal Meclis’te (Bundestag) görev yapan 57 yaşındaki Schnieder, rahatsızlığı nedeniyle kabine toplantısının grup fotoğrafına katılamadı.
Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, toplantı sırasında aniden fenalaşarak masada yere yığıldı.
Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, CDU’lu bakanın dolaşım bozukluğu yaşadığını kısa süre içinde kendisini daha iyi hissettiğini, ancak tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirileceğini bildirdi.
2009 yılından bu yana Almanya Federal Meclis’te (Bundestag) görev yapan 57 yaşındaki Schnieder, rahatsızlığı nedeniyle kabine toplantısının grup fotoğrafına katılamadı.