Almanya Ulaştırma Bakanı, hükümet toplantısında bayıldı
Almanya Ulaştırma Bakanı, hükümet toplantısında bayıldı
Almanya Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, Berlin'in dış mahallelerinde gerçekleştirilen federal kabine toplantısı sırasında dolaşım bozukluğu geçirerek... 30.09.2025
Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, toplantı sırasında aniden fenalaşarak masada yere yığıldı.Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, CDU’lu bakanın dolaşım bozukluğu yaşadığını kısa süre içinde kendisini daha iyi hissettiğini, ancak tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirileceğini bildirdi.2009 yılından bu yana Almanya Federal Meclis’te (Bundestag) görev yapan 57 yaşındaki Schnieder, rahatsızlığı nedeniyle kabine toplantısının grup fotoğrafına katılamadı.
almanya, avrupa, ulaştırma bakanlığı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı bilgi teknolojileri ve i̇letişim kurumu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı ulaştırma hizmetleri düzenleme genel müdürlüğü, ulaştırma
19:09 30.09.2025
© Cüneyt Karadağ Almanya Federal Meclis Bundestag
Almanya Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, Berlin’in dış mahallelerinde gerçekleştirilen federal kabine toplantısı sırasında dolaşım bozukluğu geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, toplantı sırasında aniden fenalaşarak masada yere yığıldı.
Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, CDU’lu bakanın dolaşım bozukluğu yaşadığını kısa süre içinde kendisini daha iyi hissettiğini, ancak tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirileceğini bildirdi.
2009 yılından bu yana Almanya Federal Meclis’te (Bundestag) görev yapan 57 yaşındaki Schnieder, rahatsızlığı nedeniyle kabine toplantısının grup fotoğrafına katılamadı.
