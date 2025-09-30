https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/almanya-ulastirma-bakani-hukumet-toplantisinda-bayildi-1099803927.html

Almanya Ulaştırma Bakanı, hükümet toplantısında bayıldı

Almanya Ulaştırma Bakanı, hükümet toplantısında bayıldı

30.09.2025

Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, toplantı sırasında aniden fenalaşarak masada yere yığıldı.Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, CDU’lu bakanın dolaşım bozukluğu yaşadığını kısa süre içinde kendisini daha iyi hissettiğini, ancak tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirileceğini bildirdi.2009 yılından bu yana Almanya Federal Meclis’te (Bundestag) görev yapan 57 yaşındaki Schnieder, rahatsızlığı nedeniyle kabine toplantısının grup fotoğrafına katılamadı.

