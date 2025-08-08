https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/calisanlar-bayildi-bakanlik-harekete-gecti-gizli-mufettisler-gorevde-1098438145.html

Çalışanlar bayıldı, bakanlık harekete geçti: Gizli müfettişler görevde

Çalışanlar bayıldı, bakanlık harekete geçti: Gizli müfettişler görevde

Sputnik Türkiye

Zincir marketlerdeki çalışma koşulları sosyal medya üzerinden eleştirilince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti, marketlere gizli müfettişler... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-08T09:58+0300

2025-08-08T09:58+0300

2025-08-08T09:58+0300

türki̇ye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

bi̇m

a101

şok

market

çalışan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0d/1044022348_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9ad66f53d92e016cd75c78466cfbf30.jpg

Sosyal medyada yayılan, zincir markette çalışan bir kişiye ait yorgunluktan bayılma görüntüsü bir hayli tepki çekti.Zincir marketlerdeki çalışma düzeniMarketlerde ve zincir işletmelerde çalışanlar, son dönemde özellikle yoğun çalışma koşullarından şikayetçi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde yere çöküp ağlayanlar, bayılanlar buluyor. İddia ve şikayetlerin üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.Marketlere gizli müfettişSabah'ın haberine göre; bakanlık, çalışanların koşullarının incelemesi için zincir marketlere gizli müfettişler göndermeye başladı. Çalışma saatlerini yakın takibe alan gizli müfettişler durumu raporluyor. Dinlenme saatlerinde çalışanların hakkı kullanıp kullanamadığı, mesai saatleri ve bunların ödemelerinin yapılıp yapılmadığı yönünde de inceleme yapılıyor.Kasalarda var mı?Bazı zincir marketlerde kasada sandalye bulunurken, özellikle üç harfli zincir marketlerde kasada sandalyelerin olmaması dikkat çekiyor. Bununla ilgili yasal bir zorunluluk olmadığını belirten sektör uzmanları, "Ancak bir kişi saatlerce ayakta kaldığında vücudu tepki gösteriyor. O nedenle bayılma veya yığılma gibi görüntüler görmeye başladık. Kasada sandalye düzeninin olması şart. İşçi ödemeyi ayakta alınca daha verimli olmuyor" diyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/turk-is-ve-hak-is-imzayi-atti-600-bin-kamu-iscisi-icin-yeni-maas-artisi-geliyor-1098319596.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

market kasiyerinin bayılması, markette kasiyerin yorgunluktan bayılması, marketlerde kasiyere sandalye yok mu