Çalışanlar bayıldı, bakanlık harekete geçti: Gizli müfettişler görevde
Çalışanlar bayıldı, bakanlık harekete geçti: Gizli müfettişler görevde
Zincir marketlerdeki çalışma koşulları sosyal medya üzerinden eleştirilince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti, marketlere gizli müfettişler... 08.08.2025
2025-08-08T09:58+0300
2025-08-08T09:58+0300
Sosyal medyada yayılan, zincir markette çalışan bir kişiye ait yorgunluktan bayılma görüntüsü bir hayli tepki çekti.Zincir marketlerdeki çalışma düzeniMarketlerde ve zincir işletmelerde çalışanlar, son dönemde özellikle yoğun çalışma koşullarından şikayetçi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde yere çöküp ağlayanlar, bayılanlar buluyor. İddia ve şikayetlerin üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.Marketlere gizli müfettişSabah'ın haberine göre; bakanlık, çalışanların koşullarının incelemesi için zincir marketlere gizli müfettişler göndermeye başladı. Çalışma saatlerini yakın takibe alan gizli müfettişler durumu raporluyor. Dinlenme saatlerinde çalışanların hakkı kullanıp kullanamadığı, mesai saatleri ve bunların ödemelerinin yapılıp yapılmadığı yönünde de inceleme yapılıyor.Kasalarda var mı?Bazı zincir marketlerde kasada sandalye bulunurken, özellikle üç harfli zincir marketlerde kasada sandalyelerin olmaması dikkat çekiyor. Bununla ilgili yasal bir zorunluluk olmadığını belirten sektör uzmanları, "Ancak bir kişi saatlerce ayakta kaldığında vücudu tepki gösteriyor. O nedenle bayılma veya yığılma gibi görüntüler görmeye başladık. Kasada sandalye düzeninin olması şart. İşçi ödemeyi ayakta alınca daha verimli olmuyor" diyor.
Çalışanlar bayıldı, bakanlık harekete geçti: Gizli müfettişler görevde

09:58 08.08.2025
© DHAKasiyer
Kasiyer - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© DHA
Zincir marketlerdeki çalışma koşulları sosyal medya üzerinden eleştirilince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti, marketlere gizli müfettişler gönderildi.
Sosyal medyada yayılan, zincir markette çalışan bir kişiye ait yorgunluktan bayılma görüntüsü bir hayli tepki çekti.

Zincir marketlerdeki çalışma düzeni

Marketlerde ve zincir işletmelerde çalışanlar, son dönemde özellikle yoğun çalışma koşullarından şikayetçi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde yere çöküp ağlayanlar, bayılanlar buluyor. İddia ve şikayetlerin üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

Marketlere gizli müfettiş

Sabah'ın haberine göre; bakanlık, çalışanların koşullarının incelemesi için zincir marketlere gizli müfettişler göndermeye başladı.
Çalışma saatlerini yakın takibe alan gizli müfettişler durumu raporluyor. Dinlenme saatlerinde çalışanların hakkı kullanıp kullanamadığı, mesai saatleri ve bunların ödemelerinin yapılıp yapılmadığı yönünde de inceleme yapılıyor.

Kasalarda var mı?

Bazı zincir marketlerde kasada sandalye bulunurken, özellikle üç harfli zincir marketlerde kasada sandalyelerin olmaması dikkat çekiyor. Bununla ilgili yasal bir zorunluluk olmadığını belirten sektör uzmanları, "Ancak bir kişi saatlerce ayakta kaldığında vücudu tepki gösteriyor. O nedenle bayılma veya yığılma gibi görüntüler görmeye başladık. Kasada sandalye düzeninin olması şart. İşçi ödemeyi ayakta alınca daha verimli olmuyor" diyor.
