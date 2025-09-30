Ahmet Hakan: Gazetecilerin eline soru tutuşturmaya cüret etmiş Akif Beki atıp tutuyor. İnsanda utanma olmaz mı?

Gazetecilerin eline soru tutuşturmaya cüret etmiş, bunun dışına çıkana da bağırıp çağırarak had bildirmeye kalkmış Akif Beki, bugün çıkmış “Benim döneminde böyle bir şey olamazdı” falan diye atıp tutuyor. İnsanda azıcık da olsa utanma, sıkılma olmaz mı? Olmayabilirmiş demek ki.