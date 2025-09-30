https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/ahmet-hakan-gazetecilerin-eline-soru-tutusturmaya-curet-etmis-akif-beki-atip-tutuyor-insanda-utanma-1099780254.html
Ahmet Hakan: Gazetecilerin eline soru tutuşturmaya cüret etmiş Akif Beki atıp tutuyor. İnsanda utanma olmaz mı?
Ahmet Hakan: Gazetecilerin eline soru tutuşturmaya cüret etmiş Akif Beki atıp tutuyor. İnsanda utanma olmaz mı?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan, İletişim Başkanlığı'na yönelik eleştirileri köşesine taşıdı ve "Şu anda İletişim Başkanlığı kimsenin eline soru tutuşturmuyor" dedi ve... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T09:44+0300
2025-09-30T09:44+0300
2025-09-30T09:44+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
akif beki
türkiye
gazeteci
soru
basın
basın toplantısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Akif Beki'nin gazetecilerin soru sormalarına yönelik açıklamalarını eleştirdi. İletişim Başkanlığı'na dair "Kimsenin eline soru tutuşturmuyor. İsteyen istediği soruyu sorabiliyor. Sadece sorulmak istenen sorular önceden isteniyor" açıklamasında bulunan Ahmet Hakan Akif Beki'ye sert tepki gösterdi:Ahmet Hakan: İnsanda azıcık utanma olmaz mı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/ahmet-hakandan-nejat-isler-yorumu-mektubu-okunmayacak-sarhosa-kafa-atmak-da-neyin-nesi-a-dostlar-1099748589.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_186:0:1759:1180_1920x0_80_0_0_76f1b2997dc9007bcfdc717ece897ece.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet hakan, ahmet hakan akif beki, ahmet hakan iletişim başkanlığı, iletişim başkanlığı akif beki
ahmet hakan, ahmet hakan akif beki, ahmet hakan iletişim başkanlığı, iletişim başkanlığı akif beki
Ahmet Hakan: Gazetecilerin eline soru tutuşturmaya cüret etmiş Akif Beki atıp tutuyor. İnsanda utanma olmaz mı?
Gazeteci Ahmet Hakan, İletişim Başkanlığı'na yönelik eleştirileri köşesine taşıdı ve "Şu anda İletişim Başkanlığı kimsenin eline soru tutuşturmuyor" dedi ve Akif Beki'yi eleştirdi. Ahmet Hakan "Gazetecilerin eline soru tutuşturmaya cüret etmiş Beki, çıkmış “Benim döneminde böyle bir şey olamazdı” falan diye atıp tutuyor." ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Akif Beki'nin gazetecilerin soru sormalarına yönelik açıklamalarını eleştirdi.
İletişim Başkanlığı'na
dair "Kimsenin eline soru tutuşturmuyor. İsteyen istediği soruyu sorabiliyor. Sadece sorulmak istenen sorular önceden isteniyor
" açıklamasında bulunan Ahmet Hakan Akif Beki'ye sert tepki gösterdi
:
Akif Beki, Halk TV’ye çıkmış. Görev yaptığı dönemi anlatıyor. Onun döneminde özgürlük rüzgârları esiyormuş. Gazetecilerin sorularını önceden vermesi mümkün değilmiş, sadece konu başlıklarını isterlermiş falan. O dönemin tanıkları anlatsınlar bakalım Akif Beki’nin medya üzerinde estirdiği terörü. Hangi gazetecinin boğazını sıktı? Hangi gazetecileri işten attırdı? Akreditasyon uygulamasını nasıl başlattı? O dönem kurumsal ilişkilerin ötesinde tam bir medya müfettişi haline gelmişti Akif Beki. Tehditler savuruyordu sağa sola.
Ahmet Hakan: İnsanda azıcık utanma olmaz mı?
Gazetecilerin eline soru tutuşturmaya cüret etmiş, bunun dışına çıkana da bağırıp çağırarak had bildirmeye kalkmış Akif Beki, bugün çıkmış “Benim döneminde böyle bir şey olamazdı” falan diye atıp tutuyor. İnsanda azıcık da olsa utanma, sıkılma olmaz mı? Olmayabilirmiş demek ki.