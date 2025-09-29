Türkiye
Ahmet Hakan'dan Nejat İşler yorumu: 'Mektubu okunmayacak sarhoşa kafa atmak da neyin nesi a dostlar'
Ahmet Hakan'dan Nejat İşler yorumu: 'Mektubu okunmayacak sarhoşa kafa atmak da neyin nesi a dostlar'
Ahmet Hakan, gazetecilerle münakaşa yaşayan ve bir muhabirin kafa attığı oyuncu Nejat İşler'e ilişkin 'Sarhoşun mektubu okunmaz' derdi eskiler. Mektubu okunmayacak sarhoşa kafa atmak da neyin nesi a dostlar' ifadelerini kullandı.
Sanatçı Nejat İşler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir muhabir ile münakaşa yaşadı. Mekân çıkışında İşler'e ısrarla soru sormaya çalışan muhabire oyuncu de küfürlü yanıt verdi. Muhabir Nejat İşler'e kafa attıSosyal medyaya yansıyan görüntülere göre ikili arasındaki gerilim artıyor ve muhabir oyuncu İşler'e kafa atıyor. Ahmet Hakan: Muhabir Nejat İşler'e dadanmışYaşananlar günlerdir hem magazin gündemi hem de sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi.Gazeteci Ahmet Hakan da konuyu köşesine taşıdı ve "Nejat İşler, bir mekândan çıkıyor ve fena halde sarhoş. Tam bu sırada bir magazin muhabiri, elinde mikrofonla Nejat İşler’e dadanmış. Nejat İşler, söz konusu muhabire... Git diyor, gitmiyor. Küfür ediyor, tınmıyor. Bağırıp çağırıyor, ırgalanmıyor. En sonunda da... Muhabir, olayı Nejat İşler’e kafa atmaya kadar vardırıyor. “Sarhoşun mektubu okunmaz” derdi eskiler. Mektubu okunmayacak sarhoşa kafa atmak da neyin nesi a dostlar." ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan, gazetecilerle münakaşa yaşayan ve bir muhabirin kafa attığı oyuncu Nejat İşler'e ilişkin 'Sarhoşun mektubu okunmaz' derdi eskiler. Mektubu okunmayacak sarhoşa kafa atmak da neyin nesi a dostlar' ifadelerini kullandı.
Sanatçı Nejat İşler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir muhabir ile münakaşa yaşadı. Mekân çıkışında İşler'e ısrarla soru sormaya çalışan muhabire oyuncu de küfürlü yanıt verdi.

Muhabir Nejat İşler'e kafa attı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre ikili arasındaki gerilim artıyor ve muhabir oyuncu İşler'e kafa atıyor.

Ahmet Hakan: Muhabir Nejat İşler'e dadanmış

Yaşananlar günlerdir hem magazin gündemi hem de sosyal medyanın konuşulanları arasına girdi.
Gazeteci Ahmet Hakan da konuyu köşesine taşıdı ve "Nejat İşler, bir mekândan çıkıyor ve fena halde sarhoş. Tam bu sırada bir magazin muhabiri, elinde mikrofonla Nejat İşler’e dadanmış. Nejat İşler, söz konusu muhabire... Git diyor, gitmiyor. Küfür ediyor, tınmıyor. Bağırıp çağırıyor, ırgalanmıyor. En sonunda da... Muhabir, olayı Nejat İşler’e kafa atmaya kadar vardırıyor. “Sarhoşun mektubu okunmaz” derdi eskiler. Mektubu okunmayacak sarhoşa kafa atmak da neyin nesi a dostlar." ifadelerini kullandı.
