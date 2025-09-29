https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/abd-guney-koreye-mq-9-reaper-insansiz-hava-araclari-konuslandirdi-1099761202.html

ABD, Güney Kore'ye MQ-9 Reaper insansız hava araçları konuşlandırdı

ABD, Güney Kore’ye MQ-9 Reaper insansız hava araçları konuşlandırdı

Sputnik Türkiye

29.09.2025

ABD ordusunun, MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'larından oluşan filoyu Güney Kore’ye konuşlandırdığı bildirildi.Güney Koreli haber ajansı Yonhap, söz konusu filonun ilk kez ülkede konuşlandırdığını kaydetti. Haberde, daha önce MQ-9 Reaper’in Kore Yarımadası'nın güneyinde rotasyon esasında görüldüğü anımsatıldı.Ajansın değerlendirmelerine göre, bu araçlar, Kuzey Kore'ye karşı keşif yapma ve Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini izleme fırsatını sunacak.ABD Ordusu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “MQ-9'un kullanımı, ABD ve Güney Kore'nin Hint-Pasifik bölgesinde bilgi toplama, gözetleme ve keşif alanındaki çıkarlarına hizmet edecek ve ortak tehditlere yanıt verme yeteneklerini güçlendirecek” ifadesi kullanıldı.

