ABD, Güney Kore'ye MQ-9 Reaper insansız hava araçları konuşlandırdı
ABD, Güney Kore’ye MQ-9 Reaper insansız hava araçları konuşlandırdı
Güney Kore medyasına göre, MQ-9 Reaper insansız hava araçları (İHA) Kuzey Kore'ye karşı keşif yapma ve Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini izleme fırsatını... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD ordusunun, MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'larından oluşan filoyu Güney Kore’ye konuşlandırdığı bildirildi.Güney Koreli haber ajansı Yonhap, söz konusu filonun ilk kez ülkede konuşlandırdığını kaydetti. Haberde, daha önce MQ-9 Reaper’in Kore Yarımadası'nın güneyinde rotasyon esasında görüldüğü anımsatıldı.Ajansın değerlendirmelerine göre, bu araçlar, Kuzey Kore'ye karşı keşif yapma ve Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini izleme fırsatını sunacak.ABD Ordusu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “MQ-9'un kullanımı, ABD ve Güney Kore'nin Hint-Pasifik bölgesinde bilgi toplama, gözetleme ve keşif alanındaki çıkarlarına hizmet edecek ve ortak tehditlere yanıt verme yeteneklerini güçlendirecek” ifadesi kullanıldı.
ABD, Güney Kore’ye MQ-9 Reaper insansız hava araçları konuşlandırdı

14:10 29.09.2025
Güney Kore medyasına göre, MQ-9 Reaper insansız hava araçları (İHA) Kuzey Kore'ye karşı keşif yapma ve Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini izleme fırsatını sunacak.
ABD ordusunun, MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'larından oluşan filoyu Güney Kore'ye konuşlandırdığı bildirildi.
Güney Koreli haber ajansı Yonhap, söz konusu filonun ilk kez ülkede konuşlandırdığını kaydetti. Haberde, daha önce MQ-9 Reaper'in Kore Yarımadası'nın güneyinde rotasyon esasında görüldüğü anımsatıldı.
Ajansın değerlendirmelerine göre, bu araçlar, Kuzey Kore'ye karşı keşif yapma ve Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini izleme fırsatını sunacak.
ABD Ordusu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "MQ-9'un kullanımı, ABD ve Güney Kore'nin Hint-Pasifik bölgesinde bilgi toplama, gözetleme ve keşif alanındaki çıkarlarına hizmet edecek ve ortak tehditlere yanıt verme yeteneklerini güçlendirecek" ifadesi kullanıldı.
