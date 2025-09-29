https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/abd-guney-koreye-mq-9-reaper-insansiz-hava-araclari-konuslandirdi-1099761202.html
ABD, Güney Kore’ye MQ-9 Reaper insansız hava araçları konuşlandırdı
ABD, Güney Kore’ye MQ-9 Reaper insansız hava araçları konuşlandırdı
Sputnik Türkiye
Güney Kore medyasına göre, MQ-9 Reaper insansız hava araçları (İHA) Kuzey Kore'ye karşı keşif yapma ve Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini izleme fırsatını... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T14:10+0300
2025-09-29T14:10+0300
2025-09-29T14:10+0300
dünya
abd
güney kore
kore yarımadası
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
mq-9 reaper i̇ha
kuzey kore
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044364004_0:319:2100:1500_1920x0_80_0_0_7a913e5786d14cf96b54f99c0b3775fc.jpg
ABD ordusunun, MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'larından oluşan filoyu Güney Kore’ye konuşlandırdığı bildirildi.Güney Koreli haber ajansı Yonhap, söz konusu filonun ilk kez ülkede konuşlandırdığını kaydetti. Haberde, daha önce MQ-9 Reaper’in Kore Yarımadası'nın güneyinde rotasyon esasında görüldüğü anımsatıldı.Ajansın değerlendirmelerine göre, bu araçlar, Kuzey Kore'ye karşı keşif yapma ve Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini izleme fırsatını sunacak.ABD Ordusu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “MQ-9'un kullanımı, ABD ve Güney Kore'nin Hint-Pasifik bölgesinde bilgi toplama, gözetleme ve keşif alanındaki çıkarlarına hizmet edecek ve ortak tehditlere yanıt verme yeteneklerini güçlendirecek” ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/donbassta-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-guclerin-kontrolune-gecti-1099759410.html
güney kore
kore yarımadası
kuzey kore
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1a/1044364004_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_6034c48eb507d55407dd8a555cb2ad64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, güney kore, kore yarımadası, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), mq-9 reaper i̇ha, kuzey kore, çin
abd, güney kore, kore yarımadası, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), mq-9 reaper i̇ha, kuzey kore, çin
ABD, Güney Kore’ye MQ-9 Reaper insansız hava araçları konuşlandırdı
Güney Kore medyasına göre, MQ-9 Reaper insansız hava araçları (İHA) Kuzey Kore'ye karşı keşif yapma ve Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini izleme fırsatını sunacak.
ABD ordusunun, MQ-9 Reaper keşif ve saldırı İHA'larından oluşan filoyu Güney Kore’ye konuşlandırdığı bildirildi.
Güney Koreli haber ajansı Yonhap, söz konusu filonun ilk kez ülkede konuşlandırdığını kaydetti. Haberde, daha önce MQ-9 Reaper’in Kore Yarımadası'nın güneyinde rotasyon esasında görüldüğü anımsatıldı.
Ajansın değerlendirmelerine göre, bu araçlar, Kuzey Kore'ye karşı keşif yapma ve Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini izleme fırsatını sunacak.
ABD Ordusu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “MQ-9'un kullanımı, ABD ve Güney Kore'nin Hint-Pasifik bölgesinde bilgi toplama, gözetleme ve keşif alanındaki çıkarlarına hizmet edecek ve ortak tehditlere yanıt verme yeteneklerini güçlendirecek” ifadesi kullanıldı.