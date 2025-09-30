https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/abd-cine-250-mil-uzagina-yeni-drone-birligi-konuslandiriyor-1099795072.html

ABD Çin’e 250 mil uzağına yeni drone birliği konuşlandırdı

ABD Hava Kuvvetleri, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalan bir filoyu tekrar aktif hale getirerek Kore Yarımadası’nda kalıcı bir drone varlığı kurdu. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099794914_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b958710b76c75ce48a9e5bf29ede2019.jpg

Amerikan basınında yer alan haberlere göre 431’inci Keşif Filo’su, Pazartesi günü Güney Kore’nin başkenti Seul’ün güneyindeki Kunsan Hava Üssü’nde aktif hale getirildi. Bu filo, üsse konuşlandırılacak MQ-9 Reaper dronlarını uçuracak.Bu adım, ‘ABD ordusunun yarımadadaki hava kabiliyetlerini güçlendirme yönünde attığı bir diğer adım' olarak görülüyor. Ayrıca, son aylarda F-16 savaş uçakları Kuzey Kore’ye daha yakın bir konuma taşınmıştı.Menzili Doğu Çin Denizi’ni de kapsıyorReaper’ların menzili yalnızca Kuzey Kore’yi değil, Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi (DMZ) ve Doğu Çin Denizi ve Tayvan’ı, yaklaşık 800 mil uzaklıktaki bölgeleri de kapsıyor.Çin ana karası Kunsan’a sadece 250 mil uzaklıkta bulunuyor ve Çin donanmasının sık sık tatbikat yaptığı Bohai Denizi, ABD hava üssünden yaklaşık 600 mil mesafedeABD Hava Kuvvetleri’nin resmi açıklaması şöyle diyor:

