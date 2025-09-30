https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/8-ulkeden-gazze-icin-ortak-aciklama-1099772074.html

8 ülkeden Gazze için ortak açıklama

8 ülkeden Gazze için ortak açıklama

Sputnik Türkiye

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T00:52+0300

2025-09-30T00:52+0300

2025-09-30T00:52+0300

dünya

gazze

i̇srail

i̇srail-filistin

i̇srail savunma bakanlığı

i̇srail ordusu

savaş

abd

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099620527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f10c59c60a6e61c7759538f0b7dface2.jpg

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, Trump’ın açıkladığı Gazze planına destek verdi.Açıklamada, Trump’ın 'savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının memnuniyetle karşılandığı' belirtilerek, barışa giden yolun bulunması konusundaki iradesine güven ifade edildi.Bakanlar, bölgede kalıcı barışın sağlanmasında ABD'yle ortaklığın önemine dikkat çekerken, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanması için Washington yönetimiyle ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.Ortak bildiride, tarafların Gazze’ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Filistinlilerin yerinden edilmemesi, rehinelerin serbest bırakılması, tüm tarafların güvenliğini teminat altına alacak bir güvenlik mekanizması oluşturulması, İsrail’in tam çekilmesi, Gazze’nin yeniden inşası ve Batı Şeria'yla entegrasyonunu sağlayacak iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun hayata geçirilmesi konularında mutabık kaldığı belirtildi.Açıklamada bu unsurların 'bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kilit önemde olduğu' vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/disisleri-bakani-fidan-arap-mevkidaslariyla-gorustu-1099771970.html

gazze

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, savaş, abd, donald trump