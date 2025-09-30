8 ülkeden Gazze için ortak açıklama

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/8-ulkeden-gazze-icin-ortak-aciklama-1099772074.html
Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı... 30.09.2025
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, Trump’ın açıkladığı Gazze planına destek verdi.Açıklamada, Trump’ın 'savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının memnuniyetle karşılandığı' belirtilerek, barışa giden yolun bulunması konusundaki iradesine güven ifade edildi.Bakanlar, bölgede kalıcı barışın sağlanmasında ABD'yle ortaklığın önemine dikkat çekerken, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanması için Washington yönetimiyle ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.Ortak bildiride, tarafların Gazze’ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Filistinlilerin yerinden edilmemesi, rehinelerin serbest bırakılması, tüm tarafların güvenliğini teminat altına alacak bir güvenlik mekanizması oluşturulması, İsrail’in tam çekilmesi, Gazze’nin yeniden inşası ve Batı Şeria'yla entegrasyonunu sağlayacak iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun hayata geçirilmesi konularında mutabık kaldığı belirtildi.Açıklamada bu unsurların 'bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kilit önemde olduğu' vurgulandı.
