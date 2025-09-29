https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/cumhurbaskani-erdogan-bm-konusmamizda-gazzedeki-toplu-kiyima-vurgu-yaptik-1099767796.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantı ardından... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşması yapıyor.Gençler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İŞKUR Gençlik Programı Kontenjanını 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrencimizi programdan faydalandırmayı hedefliyoruz'' dedi.'Filistin Devleti'ni tanıması fevkalade önemlidir'Birleşmiş Milletler ziyaretine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
türki̇ye
gazze
19:23 29.09.2025 (güncellendi: 19:40 29.09.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan halka sesleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşması yapıyor.
Gençler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İŞKUR Gençlik Programı Kontenjanını 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık. 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrencimizi programdan faydalandırmayı hedefliyoruz'' dedi.
'Filistin Devleti’ni tanıması fevkalade önemlidir'
Birleşmiş Milletler ziyaretine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur. Bir avuç ülke dışında neredeyse hiç kimse İsrail’le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor. Filistin’i tanıyan ülke sayısının 158’e ulaşmasını, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Yolsuzluk soruşturmalarıyla iyice köşeye sıkışan Netanyahu’nun koltuğunu koruma uğruna bölgeyi ve dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor. Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Her ne kadar gecikmiş de olsa, Güvenlik Konseyi üyesi iki ülkenin (Birleşik Krallık ve Fransa) Filistin Devleti’ni tanıması fevkalade önemlidir.
Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
25 Eylül’de Beyaz Saray’da Sayın Trump ve heyetiyle kapsamlı, verimli ve içerikli bir görüşmemiz oldu. İkili ticaret, yatırım, enerji, savunma sanayi konuları başta olmak üzere birçok hususu kendisiyle dostane bir ortamda ele aldık. Sayın Trump’ın ilk döneminde beraber belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları istişare ettik. Siyasetçisiyle, gazetecisiyle muhalefetin cinnet halinde ABD ziyaretimizi kötülemeye çalışmasının nedeni, ziyaretin fevkaladenin fevkinde başarılı geçmiş olmasıdır. Şayet biz muhalefetin ne dediğine baksaydık, Türkiye bugün sahip olduğu altyapı ve üstyapı yatırımlarının hiçbirine sahip olamazdı.