Cumhurbaşkanı Erdoğan: İŞKUR Gençlik Programı'nda kontenjanı 150 bine çıkarmayı kararlaştırdık

İsrail'in engelleme çabalarına rağmen 80. Genel Kurul'a Filistin davası damgasını vurmuştur. Bir avuç ülke dışında neredeyse hiç kimse İsrail’le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor. Filistin’i tanıyan ülke sayısının 158’e ulaşmasını, bu mücadelenin adeta öncülüğünü üstlenen bir ülke olarak, büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Yolsuzluk soruşturmalarıyla iyice köşeye sıkışan Netanyahu’nun koltuğunu koruma uğruna bölgeyi ve dünyayı ateşe sürüklediğini hemen herkes kabul ediyor. Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Her ne kadar gecikmiş de olsa, Güvenlik Konseyi üyesi iki ülkenin (Birleşik Krallık ve Fransa) Filistin Devleti’ni tanıması fevkalade önemlidir.