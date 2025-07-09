https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/21-yasindaki-tip-ogrencisi-yuzerek-tarihe-gecti-bu-kiz-birakmali-denen-aybige-su-capri-napoli-1097699082.html

21 yaşındaki tıp öğrencisi yüzerek tarihe geçti: 'Bu kız bırakmalı' denen Aybige Su, Capri-Napoli Maratonu'nu anlattı

21 yaşındaki tıp öğrencisi yüzerek tarihe geçti: 'Bu kız bırakmalı' denen Aybige Su, Capri-Napoli Maratonu'nu anlattı

Sputnik Türkiye

Capri-Napoli Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu'nda yarışarak tarih geçen Aybige Su Irçağ yolunun nasıl yüzme ile kesiştiğini Sputnik Türkiye'ye anlattı. 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T16:19+0300

2025-07-09T16:19+0300

2025-07-09T16:19+0300

spor

yüzücü

yüzücü

ultra maraton yüzücüsü

aybige su irçağ

boğaz

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Türk yüzücü Aybige Su Irçağ 28 Haziran'da İtalya'da Capri-Napoli Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu'nda yarıştı ve bu organizasyonu bitiren ilk Türk kadın yüzücü oldu. Adını tarihe yazdırdıIrçağ, 36 kilometrelik zorlu parkuru 8 saat 45 dakikada tamamlayarak bu maratonu bitiren ilk Türk kadın yüzücü olarak tarihe geçti. Irçağ, yarışa katılan tek solo kadın sporcu olarak da, 2025’te 60. kez düzenlenen bu tarihi organizasyona damgasını vurdu.Peki 21 yaşındaki genç sporcunun yolu yüzme ile nasıl kesişti? Bir yandan tıp eğitimine de devam eden Irçağ tıp okumak ile yüzücülük dengesini nasıl kuruyor? Sputnik Türkiye'ye konuşan sporcu, küçük yaşlardan itibaren suyun içindeki serüveninin nasıl tarihe geçen bir başarıya dönüştüğünü anlattı.Aybige Su Irçağ kimdir? 'Annem beni neredeyse denizde doğuracakmış'Aybige Su'nun deniz ile olan bağını ise anlamak zor değil. Genç sporcu doğumundan bugüne kadar su ile olan bağını şöyle anlattı:Antrenörleri 'bu kız bırakmalı' dediKüçük yaşta yüzmeye başlayan Aybige, tarihi başarı elde etmesine karşı antrenörlerinden 'bu kız bırakmalı' sözlerini duyduğunu da söyledi:'Sabah 5'te kalkıp soğuk suya girmek' inanç meselesiSpor sakatlıkları tıp eğitimini etkiliyor mu?Aybige Su Irçağ, açık suyun kendisi için 'nefes almak' anlamına geldiğini vurguladı ve "Yüzme benim için sadece bir spor değil, kimliğimin ayrılmaz bir parçası. Açık su ise bana nefes aldırıyor. Ne olursa olsun; neye inandığınızı, neden başladığınızı hatırlarsanız yol hep devam ediyor. O yüzden, suya girmekten korkmayın—bazen en büyük cevaplar orada saklı oluyor" dedi.Capri-Napoli Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu Capri Marina Grande'den başlayan ve Napoli kıyılarına kadar uzanan parkur, açık su yüzmenin en zorlu etaplarından biri olarak kabul ediliyor. 1954 yılından bu yana düzenlenen yarış, geçmişte FINA Dünya Açık Su Şampiyonası unvanına da ev sahipliği yaptı.

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