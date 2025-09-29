https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/yardimlar-kesilmisti-abd-kambocyadaki-mayin-temizligine-yeniden-kaynak-ayirdi-1099765511.html
Yardımlar kesilmişti: ABD, Kamboçya'daki mayın temizliğine yeniden kaynak ayırdı
Yardımlar kesilmişti: ABD, Kamboçya'daki mayın temizliğine yeniden kaynak ayırdı
Sputnik Türkiye
Washington, dış yardımlarda kesintiye gitmesine rağmen Kamboçya’daki mayın temizleme programları için yeni fon açıkladı. Ülkenin yıllardır süren ölümcül mayın... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T17:24+0300
2025-09-29T17:24+0300
2025-09-29T17:24+0300
dünya
abd
haberler
kamboçya
tayland
washington
abd büyükelçiliği
mayın
patlayıcı ve mayın temizliği
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099765136_0:254:1024:830_1920x0_80_0_0_92a968a55f62f3208fdda5e3a5c73e4b.jpg
Kamboçya’nın kırsal bölgeleri hala savaşlardan kalan milyonlarca kara mayını ve patlamamış mühimmatla dolu. 1970’lerden 1998’e kadar süren çatışmaların mirası olan bu tehlikeli kalıntılar, bugüne kadar 20 bin kişinin hayatına mal oldu, 45 binden fazla kişiyi sakat bıraktı. Yetkililer, ülkenin yıllardır etkili bir mayın temizleme programı yürüttüğünü ancak hala ciddi riskler bulunduğunu belirtiyor.ABD’den yeni fon ABD Büyükelçiliği, mayın temizleme operasyonları için 675 bin dolarlık yeni destek açıkladı. Bu fonun Kasım 2025 ve Nisan 2026 arasında kullanılacağı bildirildi. Washington’un 1993’ten bu yana Kamboçya’ya bu alanda yaptığı toplam yardımın 220 milyon doları geçtiği ifade edildi. ABD daha önce dış yardımları kısma kararı almış, bu durum programların geleceğine dair soru işaretleri yaratmıştı. Yeni destek, bu endişeleri kısmen yatıştırdı.Bölgedeki gerilim sürüyor Mayın temizleme çalışmaları devam ederken, Tayland ve Kamboçya arasında sınır hattında gerilim yaşanıyor. Tayland, Kamboçya’yı yeni kara mayınları yerleştirmekle suçladı. Kamboçya ise iddiaları reddetti. Öte yandan Kamboçya’nın bölgedeki güçlü müttefiki Çin, kendi mayın temizleme yardımlarını öne çıkararak Güneydoğu Asya’daki etkisini artırmaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/tayland-kambocya-sinirinda-kara-mayini-krizi-mesru-mudafaa-hakkimizi-kullaniriz-1098541886.html
kamboçya
tayland
washington
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099765136_0:158:1024:926_1920x0_80_0_0_b4eb1e458bff740042806e88ff6f5497.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, haberler, kamboçya, tayland, washington, abd büyükelçiliği, mayın, patlayıcı ve mayın temizliği, çin, fon
abd, haberler, kamboçya, tayland, washington, abd büyükelçiliği, mayın, patlayıcı ve mayın temizliği, çin, fon
Yardımlar kesilmişti: ABD, Kamboçya'daki mayın temizliğine yeniden kaynak ayırdı
Washington, dış yardımlarda kesintiye gitmesine rağmen Kamboçya’daki mayın temizleme programları için yeni fon açıkladı. Ülkenin yıllardır süren ölümcül mayın sorunu bir kez daha gündeme geldi.
Kamboçya’nın kırsal bölgeleri hala savaşlardan kalan milyonlarca kara mayını ve patlamamış mühimmatla dolu. 1970’lerden 1998’e kadar süren çatışmaların mirası olan bu tehlikeli kalıntılar, bugüne kadar 20 bin kişinin hayatına mal oldu, 45 binden fazla kişiyi sakat bıraktı. Yetkililer, ülkenin yıllardır etkili bir mayın temizleme programı yürüttüğünü ancak hala ciddi riskler bulunduğunu belirtiyor.
ABD Büyükelçiliği, mayın temizleme operasyonları için 675 bin dolarlık yeni destek açıkladı. Bu fonun Kasım 2025 ve Nisan 2026 arasında kullanılacağı bildirildi. Washington’un 1993’ten bu yana Kamboçya’ya bu alanda yaptığı toplam yardımın 220 milyon doları geçtiği ifade edildi. ABD daha önce dış yardımları kısma kararı almış, bu durum programların geleceğine dair soru işaretleri yaratmıştı. Yeni destek, bu endişeleri kısmen yatıştırdı.
Bölgedeki gerilim sürüyor
Mayın temizleme çalışmaları devam ederken, Tayland ve Kamboçya arasında sınır hattında gerilim yaşanıyor. Tayland, Kamboçya’yı yeni kara mayınları yerleştirmekle suçladı. Kamboçya ise iddiaları reddetti. Öte yandan Kamboçya’nın bölgedeki güçlü müttefiki Çin, kendi mayın temizleme yardımlarını öne çıkararak Güneydoğu Asya’daki etkisini artırmaya çalışıyor.