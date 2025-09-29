https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/yardimlar-kesilmisti-abd-kambocyadaki-mayin-temizligine-yeniden-kaynak-ayirdi-1099765511.html

Yardımlar kesilmişti: ABD, Kamboçya'daki mayın temizliğine yeniden kaynak ayırdı

Yardımlar kesilmişti: ABD, Kamboçya'daki mayın temizliğine yeniden kaynak ayırdı

Sputnik Türkiye

Washington, dış yardımlarda kesintiye gitmesine rağmen Kamboçya’daki mayın temizleme programları için yeni fon açıkladı. Ülkenin yıllardır süren ölümcül mayın... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Kamboçya’nın kırsal bölgeleri hala savaşlardan kalan milyonlarca kara mayını ve patlamamış mühimmatla dolu. 1970’lerden 1998’e kadar süren çatışmaların mirası olan bu tehlikeli kalıntılar, bugüne kadar 20 bin kişinin hayatına mal oldu, 45 binden fazla kişiyi sakat bıraktı. Yetkililer, ülkenin yıllardır etkili bir mayın temizleme programı yürüttüğünü ancak hala ciddi riskler bulunduğunu belirtiyor.ABD’den yeni fon ABD Büyükelçiliği, mayın temizleme operasyonları için 675 bin dolarlık yeni destek açıkladı. Bu fonun Kasım 2025 ve Nisan 2026 arasında kullanılacağı bildirildi. Washington’un 1993’ten bu yana Kamboçya’ya bu alanda yaptığı toplam yardımın 220 milyon doları geçtiği ifade edildi. ABD daha önce dış yardımları kısma kararı almış, bu durum programların geleceğine dair soru işaretleri yaratmıştı. Yeni destek, bu endişeleri kısmen yatıştırdı.Bölgedeki gerilim sürüyor Mayın temizleme çalışmaları devam ederken, Tayland ve Kamboçya arasında sınır hattında gerilim yaşanıyor. Tayland, Kamboçya’yı yeni kara mayınları yerleştirmekle suçladı. Kamboçya ise iddiaları reddetti. Öte yandan Kamboçya’nın bölgedeki güçlü müttefiki Çin, kendi mayın temizleme yardımlarını öne çıkararak Güneydoğu Asya’daki etkisini artırmaya çalışıyor.

