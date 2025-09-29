Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/yardimlar-kesilmisti-abd-kambocyadaki-mayin-temizligine-yeniden-kaynak-ayirdi-1099765511.html
Yardımlar kesilmişti: ABD, Kamboçya'daki mayın temizliğine yeniden kaynak ayırdı
Yardımlar kesilmişti: ABD, Kamboçya'daki mayın temizliğine yeniden kaynak ayırdı
Sputnik Türkiye
Washington, dış yardımlarda kesintiye gitmesine rağmen Kamboçya’daki mayın temizleme programları için yeni fon açıkladı. Ülkenin yıllardır süren ölümcül mayın... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T17:24+0300
2025-09-29T17:24+0300
dünya
abd
haberler
kamboçya
tayland
washington
abd büyükelçiliği
mayın
patlayıcı ve mayın temizliği
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099765136_0:254:1024:830_1920x0_80_0_0_92a968a55f62f3208fdda5e3a5c73e4b.jpg
Kamboçya’nın kırsal bölgeleri hala savaşlardan kalan milyonlarca kara mayını ve patlamamış mühimmatla dolu. 1970’lerden 1998’e kadar süren çatışmaların mirası olan bu tehlikeli kalıntılar, bugüne kadar 20 bin kişinin hayatına mal oldu, 45 binden fazla kişiyi sakat bıraktı. Yetkililer, ülkenin yıllardır etkili bir mayın temizleme programı yürüttüğünü ancak hala ciddi riskler bulunduğunu belirtiyor.ABD’den yeni fon ABD Büyükelçiliği, mayın temizleme operasyonları için 675 bin dolarlık yeni destek açıkladı. Bu fonun Kasım 2025 ve Nisan 2026 arasında kullanılacağı bildirildi. Washington’un 1993’ten bu yana Kamboçya’ya bu alanda yaptığı toplam yardımın 220 milyon doları geçtiği ifade edildi. ABD daha önce dış yardımları kısma kararı almış, bu durum programların geleceğine dair soru işaretleri yaratmıştı. Yeni destek, bu endişeleri kısmen yatıştırdı.Bölgedeki gerilim sürüyor Mayın temizleme çalışmaları devam ederken, Tayland ve Kamboçya arasında sınır hattında gerilim yaşanıyor. Tayland, Kamboçya’yı yeni kara mayınları yerleştirmekle suçladı. Kamboçya ise iddiaları reddetti. Öte yandan Kamboçya’nın bölgedeki güçlü müttefiki Çin, kendi mayın temizleme yardımlarını öne çıkararak Güneydoğu Asya’daki etkisini artırmaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/tayland-kambocya-sinirinda-kara-mayini-krizi-mesru-mudafaa-hakkimizi-kullaniriz-1098541886.html
kamboçya
tayland
washington
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099765136_0:158:1024:926_1920x0_80_0_0_b4eb1e458bff740042806e88ff6f5497.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, haberler, kamboçya, tayland, washington, abd büyükelçiliği, mayın, patlayıcı ve mayın temizliği, çin, fon
abd, haberler, kamboçya, tayland, washington, abd büyükelçiliği, mayın, patlayıcı ve mayın temizliği, çin, fon

Yardımlar kesilmişti: ABD, Kamboçya'daki mayın temizliğine yeniden kaynak ayırdı

17:24 29.09.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMayın
Mayın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Washington, dış yardımlarda kesintiye gitmesine rağmen Kamboçya’daki mayın temizleme programları için yeni fon açıkladı. Ülkenin yıllardır süren ölümcül mayın sorunu bir kez daha gündeme geldi.
Kamboçya’nın kırsal bölgeleri hala savaşlardan kalan milyonlarca kara mayını ve patlamamış mühimmatla dolu. 1970’lerden 1998’e kadar süren çatışmaların mirası olan bu tehlikeli kalıntılar, bugüne kadar 20 bin kişinin hayatına mal oldu, 45 binden fazla kişiyi sakat bıraktı. Yetkililer, ülkenin yıllardır etkili bir mayın temizleme programı yürüttüğünü ancak hala ciddi riskler bulunduğunu belirtiyor.

ABD’den yeni fon

ABD Büyükelçiliği, mayın temizleme operasyonları için 675 bin dolarlık yeni destek açıkladı. Bu fonun Kasım 2025 ve Nisan 2026 arasında kullanılacağı bildirildi. Washington’un 1993’ten bu yana Kamboçya’ya bu alanda yaptığı toplam yardımın 220 milyon doları geçtiği ifade edildi. ABD daha önce dış yardımları kısma kararı almış, bu durum programların geleceğine dair soru işaretleri yaratmıştı. Yeni destek, bu endişeleri kısmen yatıştırdı.

Bölgedeki gerilim sürüyor

Mayın temizleme çalışmaları devam ederken, Tayland ve Kamboçya arasında sınır hattında gerilim yaşanıyor. Tayland, Kamboçya’yı yeni kara mayınları yerleştirmekle suçladı. Kamboçya ise iddiaları reddetti. Öte yandan Kamboçya’nın bölgedeki güçlü müttefiki Çin, kendi mayın temizleme yardımlarını öne çıkararak Güneydoğu Asya’daki etkisini artırmaya çalışıyor.
Türkiye'de 1 milyon mayın toprak altında - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2025
DÜNYA
Tayland-Kamboçya sınırında 'mayın' krizi: 'Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız'
12 Ağustos, 15:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала