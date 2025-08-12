https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/tayland-kambocya-sinirinda-kara-mayini-krizi-mesru-mudafaa-hakkimizi-kullaniriz-1098541886.html
Tayland-Kamboçya sınırında 'mayın' krizi: 'Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız'
Tayland-Kamboçya sınırında 'mayın' krizi: 'Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız'
Tayland, sınır bölgesinde bir askerinin yaralanmasının ardından Kamboçya’nın sınıra kara mayını yerleştirdiğini iddia etti. Kamboçya ise bu açıklamaları... 12.08.2025, Sputnik Türkiye
Tayland ordusuna göre bir asker, devriye sırasında mayına basarak ağır yaralandı. Ülkenin sınırında bulunan Surin eyaletinde, Ta Moan Thom Tapınağı’na yaklaşık 1 km mesafede meydana gelen olayda, Tayland ordusu sözcüsü Tümgeneral Winthai Suvaree, bunun ateşkesin ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu öne sürdü ve ihlallerin sürmesi halinde “meşru müdafaa hakkının kullanılabileceğini” belirtti. Ordu sözcüsü ayrıca "Kamboçya gizlice kara mayınları döşemeye devam ederken, Tayland ordusu sürekli olarak barışçıl yaklaşımlara bağlı kaldı ve başlatan taraf olmadı" dedi.Daha önce ne olmuştu?Bu, son haftalarda iki ülke arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde yaşanan dördüncü kara mayını olayı. Daha önceki patlamalarda üç Tayland askeri yaralanmıştı. Temmuz ayında yaşanan çatışmalar, her iki tarafta onlarca kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açmıştı.Anlaşmazlığın merkezinde Ta Moan Thom ve Preah Vihear tapınaklarının mülkiyeti bulunuyor. Taraflar, ASEAN gözlemcilerinin bölgede konuşlanması konusunda prensipte anlaşmış olsa da, gerginlik yüksek seviyede seyrediyor.
Tayland-Kamboçya sınırında 'mayın' krizi: 'Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız'
15:57 12.08.2025 (güncellendi: 15:59 12.08.2025)
Tayland, sınır bölgesinde bir askerinin yaralanmasının ardından Kamboçya'nın sınıra kara mayını yerleştirdiğini iddia etti. Kamboçya ise bu açıklamaları reddederek Ottawa Sözleşmesi'ne uyduğunu ve yeni kara mayını kullanmadığını açıkladı.
Tayland ordusuna göre bir asker, devriye sırasında mayına basarak ağır yaralandı. Ülkenin sınırında bulunan Surin eyaletinde, Ta Moan Thom Tapınağı’na yaklaşık 1 km mesafede meydana gelen olayda, Tayland ordusu sözcüsü Tümgeneral Winthai Suvaree, bunun ateşkesin ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu öne sürdü ve ihlallerin sürmesi halinde “meşru müdafaa hakkının kullanılabileceğini” belirtti.
Ordu sözcüsü ayrıca "Kamboçya gizlice kara mayınları döşemeye devam ederken, Tayland ordusu sürekli olarak barışçıl yaklaşımlara bağlı kaldı ve başlatan taraf olmadı"
dedi.
Bu, son haftalarda iki ülke arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde yaşanan dördüncü kara mayını olayı. Daha önceki patlamalarda üç Tayland
askeri yaralanmıştı. Temmuz
ayında yaşanan çatışmalar, her iki tarafta onlarca kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açmıştı.
Anlaşmazlığın merkezinde Ta Moan Thom ve Preah Vihear
tapınaklarının mülkiyeti bulunuyor. Taraflar, ASEAN
gözlemcilerinin bölgede konuşlanması konusunda prensipte anlaşmış olsa da, gerginlik yüksek seviyede seyrediyor.