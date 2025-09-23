https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/uzmanlar-uyardi-kovid-19a-gore-daha-agir-gecen-grip-salgini-kapida-1099592566.html

Uzmanlar uyardı: Kovid-19’a göre daha ağır geçen grip salgını kapıda

Uzmanlar uyardı: Kovid-19’a göre daha ağır geçen grip salgını kapıda

Sputnik Türkiye

Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte grip salgını da başladı. Uzmanlar Kovid-19 vakalarında artış yaşandığına dikkat çekiyor ama bu yıl 'grip... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T11:41+0300

2025-09-23T11:41+0300

2025-09-23T11:41+0300

sağlik

emrah kırımlı

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19 tarama testi

grip

grip aşısı

grip salgını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083518466_0:151:2901:1782_1920x0_80_0_0_764961914b51c0996ea2c8205b43b2a6.jpg

Sonbaharın gelmesi, okulların açılması ve kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmeye başlanması salgın hastalıkların da yayılmasını hızlandırıyor. Türk Tabipler Birliği de Kovid-19 vakalarında artışın altını çizdi ve "Önümüzdeki aylarda Kovid-19’a göre daha ağır geçen grip salgını olacak" uyarısında bulundu. Hastalık okullardan evlere yayılıyorTürk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kırımlı, Kovid-19'un bu yıl farklı belirtiler gösterdiğine dikkat çekti. Hastalığın okullardan evlere yayıldığını vurgulayan Dr. Kırımlı, ağustos ayından beri vaka sayılarının arttığını belirtti. Cumhuriyet'in haberine göre, Dr. Kırımlı, “Kovid-19 toplumda yaygın olarak var. Genellikle test yapılmıyor ama test yapılanlarla diğer test yapılmayan hastalar aynı belirtileri gösteriyor. Bu sene önceki seneye göre daha çok vaka var” dedi. Kovid-19'un yeni belirtileri neler? Hastalığın bu yıl daha farklı belirtiler gösterdiğini söyleyen Dr. Kırımlı şu bilgileri paylaştı: Kronik hastalar maske taksınOkullar başta olmak üzere toplu alanlarda doğru havalandırmanın ve hasta öğrencinin okula gitmemesinin hastalıkla mücadelede ilk önlem olduğunu belirten Kırımlı, “Virüs solunum yoluyla ve yakın temasla bulaşıyor. Okullar ve sağlık kurumları bu yüzden yüksek riskli alanlar” diye konuştu.Kırımlı, sağlık kurumlarında, bekleme alanlarında, toplu taşıma araçlarında ve okullarda hastalığın belirtilerini gösterenlerin maske takması gerektiğinin altını çizdi.Daha ağır bir grip salgını kapıdaÖte yandan riskli gruplar olan kronik hastalar ve yaşlıların maske takmasını tavsiye eden Kırımlı şu uyarıda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/saglik-bakanligi-aileleri-uyardi-cok-riskli-cocuklarinizda-kullanmayin-1099526317.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emrah kırımlı, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19 tarama testi, grip, grip aşısı, grip salgını