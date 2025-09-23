https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/uzmanlar-uyardi-kovid-19a-gore-daha-agir-gecen-grip-salgini-kapida-1099592566.html
Uzmanlar uyardı: Kovid-19'a göre daha ağır geçen grip salgını kapıda
23.09.2025
Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte grip salgını da başladı. Uzmanlar Kovid-19 vakalarında artış yaşandığına dikkat çekiyor ama bu yıl 'grip salgını'nın daha ağır geçeceğini vurguluyor.
Sonbaharın gelmesi, okulların açılması ve kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmeye başlanması salgın hastalıkların da yayılmasını hızlandırıyor. Türk Tabipler Birliği de Kovid-19 vakalarında artışın altını çizdi ve "Önümüzdeki aylarda Kovid-19’a göre daha ağır geçen grip salgını olacak" uyarısında bulundu.
Hastalık okullardan evlere yayılıyor
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kırımlı, Kovid-19'un bu yıl farklı belirtiler gösterdiğine dikkat çekti. Hastalığın okullardan evlere yayıldığını vurgulayan Dr. Kırımlı, ağustos ayından beri vaka sayılarının arttığını belirtti. Cumhuriyet'in haberine göre, Dr. Kırımlı, “Kovid-19 toplumda yaygın olarak var. Genellikle test yapılmıyor ama test yapılanlarla diğer test yapılmayan hastalar aynı belirtileri gösteriyor. Bu sene önceki seneye göre daha çok vaka var” dedi.
Kovid-19'un yeni belirtileri neler?
Hastalığın bu yıl daha farklı belirtiler gösterdiğini söyleyen Dr. Kırımlı şu bilgileri paylaştı:
"Kovid-19 geçen seneden farklı olarak öksürük ile hafif ateş gibi belirtilerle başlıyor, mide-bağırsak rahatsızlıkları, eklemlerde ağrı ve halsizlikle devam ediyor. Bir haftaya yakın bu şikayetler yaşanıyor. Bu belirtileri gösterenler muhtemelen Kovid-19."
Kronik hastalar maske taksın
Okullar başta olmak üzere toplu alanlarda doğru havalandırmanın ve hasta öğrencinin okula gitmemesinin hastalıkla mücadelede ilk önlem olduğunu belirten Kırımlı, “Virüs solunum yoluyla ve yakın temasla bulaşıyor. Okullar ve sağlık kurumları bu yüzden yüksek riskli alanlar” diye konuştu.
Kırımlı, sağlık kurumlarında, bekleme alanlarında, toplu taşıma araçlarında ve okullarda hastalığın belirtilerini gösterenlerin maske takması gerektiğinin altını çizdi.
Daha ağır bir grip salgını kapıda
Öte yandan riskli gruplar olan kronik hastalar ve yaşlıların maske takmasını tavsiye eden Kırımlı şu uyarıda bulundu:
“Önümüzdeki aylarda Covid-19’a göre daha ağır geçen grip salgını olacak. Bunun önlemine sahibiz, yurttaşlara grip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum.”