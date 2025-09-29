https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/unlu-sarkici-bjorkten-israile-boykot-muziklerini-erisime-kapatti-1099760760.html
Ünlü şarkıcı Björk'ten İsrail'e boykot: Müziklerini erişime kapattı
Ünlü şarkıcı Björk’ten İsrail’e boykot: Müziklerini erişime kapattı
İzlandalı şarkıcı Björk, Gazze'deki krize tepki olarak şarkılarını İsrail'deki dijital platformlardan kaldırdı. Sanatçı, yüzlerce müzisyenin yer aldığı 'No Music For Genocide' kampanyasına katılarak kültürel boykota destek verdi.
İzlandalı şarkıcı Björk, İsrail'deki dijital müzik platformlarından tüm şarkılarını kaldırdı. Sanatçı böylece, Massive Attack, Paramore ve Fontaines D.C. gibi dünyaca ünlü grupların da yer aldığı "No Music For Genocide" adlı kültürel boykot hareketine katıldı. Kampanya, Gazze'de süren krize tepki olarak sanatçılara ve hak sahiplerine, müzik kataloglarını İsrail'de erişime kapatma çağrısı yapıyor.Björk daha önce de tepkisini dile getirmişti Björk, daha önce sosyal medyada paylaştığı mesajlarla Filistin'e desteğini göstermişti. 2023'te İsrail-Filistin sınır değişimlerini gösteren haritalar paylaşarak "Buna paylaşmak mı diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Björk'ün katılımıyla "No Music For Genocide" hareketi daha da güçlendi. Kampanya, sanat dünyasının İsrail'e karşı kültürel bir baskı oluşturma çabasını temsil ediyor ve gün geçtikçe daha fazla sanatçının katılımıyla büyüyor.
Ünlü şarkıcı Björk’ten İsrail’e boykot: Müziklerini erişime kapattı
İzlandalı şarkıcı Björk, Gazze’deki krize tepki olarak şarkılarını İsrail’deki dijital platformlardan kaldırdı. Sanatçı, yüzlerce müzisyenin yer aldığı 'No Music For Genocide' kampanyasına katılarak kültürel boykota destek verdi.
İzlandalı şarkıcı Björk, İsrail’deki dijital müzik platformlarından tüm şarkılarını kaldırdı. Sanatçı böylece, Massive Attack, Paramore ve Fontaines D.C. gibi dünyaca ünlü grupların da yer aldığı “No Music For Genocide” adlı kültürel boykot hareketine katıldı.
Kampanya, Gazze’de süren krize tepki olarak sanatçılara ve hak sahiplerine, müzik kataloglarını İsrail’de erişime kapatma çağrısı yapıyor.
Björk daha önce de tepkisini dile getirmişti
Björk, daha önce sosyal medyada paylaştığı mesajlarla Filistin’e desteğini göstermişti. 2023’te İsrail-Filistin sınır değişimlerini gösteren haritalar paylaşarak “Buna paylaşmak mı diyorsunuz?” ifadelerini kullanmıştı.
Björk’ün katılımıyla “No Music For Genocide” hareketi daha da güçlendi. Kampanya, sanat dünyasının İsrail’e karşı kültürel bir baskı oluşturma çabasını temsil ediyor ve gün geçtikçe daha fazla sanatçının katılımıyla büyüyor.