Trump: Gazze konusunda anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum
Trump: Gazze konusunda anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum
ABD Başkanı, anlaşmanın son günlerde İsrail ve Arap ülkeleriyle yürütülen görüşmelerin ardından şekillendiğini belirtti. Ayrıntılar haberde...
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya yaklaşıldığını söyledi.Trump, Cuma günü New York’ta düzenlenen Ryder Cup golf turnuvasına gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bence bir anlaşmamız var. Görünüşe göre Gazze konusunda bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak, savaşı bitirecek bir anlaşma olacak” ifadelerini kullandı.Netanyahu konuşmasında bahsetmediTrump’ın bu sözleri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında herhangi bir ilerlemeden bahsetmemesinin ardından geldi.
26.09.2025
ABD Başkanı, anlaşmanın son günlerde İsrail ve Arap ülkeleriyle yürütülen görüşmelerin ardından şekillendiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya yaklaşıldığını söyledi.
Trump, Cuma günü New York’ta düzenlenen Ryder Cup golf turnuvasına gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bence bir anlaşmamız var. Görünüşe göre Gazze konusunda bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak, savaşı bitirecek bir anlaşma olacak” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, son günlerde İsrail ve Arap ülkeleriyle yürütülen görüşmelerin ardından anlaşmanın şekillendiğini belirtti.

Netanyahu konuşmasında bahsetmedi

Trump’ın bu sözleri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında herhangi bir ilerlemeden bahsetmemesinin ardından geldi.
