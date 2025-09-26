https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/son-dakika-trump-gazze-konusunda-anlasmaya-vardigimizi-dusunuyorum-1099699214.html
Trump: Gazze konusunda anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum
Trump: Gazze konusunda anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı, anlaşmanın son günlerde İsrail ve Arap ülkeleriyle yürütülen görüşmelerin ardından şekillendiğini belirtti. Ayrıntılar haberde...
2025-09-26T17:32+0300
2025-09-26T17:32+0300
2025-09-26T17:32+0300
dünya
donald trump
gazze
anlaşma
son dakika
haberler
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
abd
i̇srail
new york
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099413212_0:14:1024:590_1920x0_80_0_0_ab24bee77f1f455967a28c2e59e43d8f.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya yaklaşıldığını söyledi.Trump, Cuma günü New York’ta düzenlenen Ryder Cup golf turnuvasına gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bence bir anlaşmamız var. Görünüşe göre Gazze konusunda bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak, savaşı bitirecek bir anlaşma olacak” ifadelerini kullandı.Netanyahu konuşmasında bahsetmediTrump’ın bu sözleri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında herhangi bir ilerlemeden bahsetmemesinin ardından geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/israil-basbakani-netanyahu-bmye-hitap-ediyor-1099695609.html
gazze
i̇srail
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099413212_49:0:960:683_1920x0_80_0_0_43742df6b49e41bc8fc2c82092dfe3a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trump, gazze, anlaşma, son dakika, haberler
trump, gazze, anlaşma, son dakika, haberler
Trump: Gazze konusunda anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum
ABD Başkanı, anlaşmanın son günlerde İsrail ve Arap ülkeleriyle yürütülen görüşmelerin ardından şekillendiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya yaklaşıldığını söyledi.
Trump, Cuma günü New York’ta düzenlenen Ryder Cup golf turnuvasına gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bence bir anlaşmamız var. Görünüşe göre Gazze konusunda bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak, savaşı bitirecek bir anlaşma olacak” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, son günlerde İsrail ve Arap ülkeleriyle yürütülen görüşmelerin ardından
anlaşmanın şekillendiğini belirtti.
Netanyahu konuşmasında bahsetmedi
Trump’ın bu sözleri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında herhangi bir ilerlemeden bahsetmemesinin ardından geldi.