Trump: Gazze konusunda anlaşmaya vardığımızı düşünüyorum

ABD Başkanı, anlaşmanın son günlerde İsrail ve Arap ülkeleriyle yürütülen görüşmelerin ardından şekillendiğini belirtti. Ayrıntılar haberde...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099413212_0:14:1024:590_1920x0_80_0_0_ab24bee77f1f455967a28c2e59e43d8f.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya yaklaşıldığını söyledi.Trump, Cuma günü New York’ta düzenlenen Ryder Cup golf turnuvasına gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bence bir anlaşmamız var. Görünüşe göre Gazze konusunda bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak, savaşı bitirecek bir anlaşma olacak” ifadelerini kullandı.Netanyahu konuşmasında bahsetmediTrump’ın bu sözleri, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasında herhangi bir ilerlemeden bahsetmemesinin ardından geldi.

