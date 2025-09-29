https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/beyaz-saray-gazzede-anlasmaya-cok-yakiniz-1099762965.html
Trump-Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan Gazze planıyla ilgili açıklama geldi. Detaylar haberde...
Beyaz Saray, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında yapılacak görüşme öncesi açıklamada bulundu."Gazze'de anlaşmaya çok yakınız" denilen açıklamada "İki tarafın da kabul edeceğini umuyoruz" ifadeleri de yer aldı.Açıklamada ayrıca Gazze'de anlaşma için Trump'ın Katar ile görüşeceği de bildirildi.21 maddelik anlaşma neler içeriyorTrump’ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, 'Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim' edilecek.Geçici yönetim Gazze’yi, 'Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan buraya devredecek.''Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.'21 maddelik ateşkes önerisinde, hiçbir Gazzelinin ayrılmaya zorlanmayacağı ve ayrılan herkesin geri dönme hakkına sahip olacağı belirtilirken, plan Gazze'nin yeniden inşası sürecinde bölge halkının nereye gideceklerine dair bir açıklama içermiyor.Mevcut planda ayrıca, Gazze'deki enkaz çalışmalarının kimin tarafından yapılacağı, maliyetinin kime yükleneceği bilgilerine yer verilmiyor.
Beyaz Saray: Gazze'de anlaşmaya 'çok yakınız'
15:51 29.09.2025 (güncellendi: 15:59 29.09.2025)
Trump ve Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray basın ofisinden açıklama geldi. Açıklamada, ABD Başkanı'nın Katar ile konuşacağı da belirtilirken "Gazze'de anlaşmaya çok yakınız" denildi.
Beyaz Saray, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında yapılacak görüşme öncesi açıklamada bulundu.
"Gazze'de anlaşmaya çok yakınız" denilen açıklamada "İki tarafın da kabul edeceğini umuyoruz" ifadeleri de yer aldı.
Açıklamada ayrıca Gazze'de anlaşma için Trump'ın Katar ile görüşeceği de bildirildi.
21 maddelik anlaşma neler içeriyor
Trump’ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, 'Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim' edilecek.
Gazze, 'teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek'
, 'bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.'
Geçici yönetim Gazze’yi, 'Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan buraya devredecek.'
'Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.'
21 maddelik ateşkes önerisinde, hiçbir Gazzelinin ayrılmaya zorlanmayacağı ve ayrılan herkesin geri dönme hakkına sahip olacağı belirtilirken, plan Gazze'nin yeniden inşası sürecinde bölge halkının nereye gideceklerine dair bir açıklama içermiyor.
Mevcut planda ayrıca, Gazze'deki enkaz çalışmalarının kimin tarafından yapılacağı, maliyetinin kime yükleneceği bilgilerine yer verilmiyor.
ABD'nin önerisine göre, İsrail, 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı 250 müebbet hapis cezası mahkumunun yanı sıra 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak ve esirken hayatını kaybeden her bir İsrailliye karşılık 15 Gazzelinin cenazesini iade edecek.