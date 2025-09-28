https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/iscileri-tasiyan-servis-tirla-carpisti-3-kisi-hayatini-kaybetti-16-yarali-1099726260.html
İşçileri taşıyan servis tırla çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı
İşçileri taşıyan servis tırla çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralı
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. 28.09.2025
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.Tarım işçilerini taşıyan M.G'nin kullandığı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 16 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan M.G'nin kullandığı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 16 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.