https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/sumud-filosunda-su-almaya-baslayan-teknedeki-yardim-gonulluleri-turkiye-tarafindan-tahliye-edildi-1099760178.html
Sumud Filosu'nda su almaya başlayan teknedeki yardım gönüllüleri, Türkiye tarafından tahliye edildi
Sumud Filosu'nda su almaya başlayan teknedeki yardım gönüllüleri, Türkiye tarafından tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu’na ait “Johnny M” teknesi, motor bölümünün su alması üzerine yardım çağrısı yaptı... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T13:39+0300
2025-09-29T13:39+0300
2025-09-29T13:39+0300
dünya
sumud filosu
tahliye
gazze
mısır
akdeniz
türk kızılayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099760022_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3ffaa106be6e2620871b3c978bca9560.jpg
Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de tehlikeli anlar yaşadı. Filodaki “Johnny M” adlı tekne, sabah saatlerinde motor bölümünün su alması nedeniyle yardım çağrısında bulundu.Tekne Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgeninde arızalandıArızalanan tekne, Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgeninde bulunuyordu. Teknenin kaptanı, telsizle yaptığı yardım çağrısında motor bölümünde ciddi sorun yaşandığını bildirdi.Türkiye devreye girdiTeknede Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcular bulunuyordu. Tehlike üzerine Türk Kızılay ve ilgili yetkililer harekete geçerek tahliye sürecini koordine etti.Küresel Sumud Filosu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Tahliye süreci Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılayın sahadaki katkıları sayesinde sorunsuz yürütüldü” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/karayiplerdeki-askeri-tatbikat-sonrasi-venezuellada-afet-ve-silahli-catisma-tatbikati-yapildi-1099756688.html
gazze
mısır
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099760022_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d205bb0b5f73eec16eda16acb016badb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sumud filosu, tahliye, gazze, mısır, akdeniz, türk kızılayı
sumud filosu, tahliye, gazze, mısır, akdeniz, türk kızılayı
Sumud Filosu'nda su almaya başlayan teknedeki yardım gönüllüleri, Türkiye tarafından tahliye edildi
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz’e açılan Küresel Sumud Filosu’na ait “Johnny M” teknesi, motor bölümünün su alması üzerine yardım çağrısı yaptı. Türk Kızılayı'nın koordinasyonuyla yolcular tahliye edildi.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de tehlikeli anlar yaşadı. Filodaki “Johnny M” adlı tekne, sabah saatlerinde motor bölümünün su alması nedeniyle yardım çağrısında bulundu.
Tekne Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgeninde arızalandı
Arızalanan tekne, Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgeninde bulunuyordu. Teknenin kaptanı, telsizle yaptığı yardım çağrısında motor bölümünde ciddi sorun yaşandığını bildirdi.
Teknede Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcular bulunuyordu. Tehlike üzerine Türk Kızılay ve ilgili yetkililer harekete geçerek tahliye sürecini koordine etti.
Küresel Sumud Filosu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Tahliye süreci Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılayın sahadaki katkıları sayesinde sorunsuz yürütüldü” ifadelerini kullandı.