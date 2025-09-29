https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/sumud-filosunda-su-almaya-baslayan-teknedeki-yardim-gonulluleri-turkiye-tarafindan-tahliye-edildi-1099760178.html

Sumud Filosu'nda su almaya başlayan teknedeki yardım gönüllüleri, Türkiye tarafından tahliye edildi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'na ait "Johnny M" teknesi, motor bölümünün su alması üzerine yardım çağrısı yaptı... 29.09.2025

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’de tehlikeli anlar yaşadı. Filodaki “Johnny M” adlı tekne, sabah saatlerinde motor bölümünün su alması nedeniyle yardım çağrısında bulundu.Tekne Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgeninde arızalandıArızalanan tekne, Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgeninde bulunuyordu. Teknenin kaptanı, telsizle yaptığı yardım çağrısında motor bölümünde ciddi sorun yaşandığını bildirdi.Türkiye devreye girdiTeknede Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcular bulunuyordu. Tehlike üzerine Türk Kızılay ve ilgili yetkililer harekete geçerek tahliye sürecini koordine etti.Küresel Sumud Filosu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Tahliye süreci Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılayın sahadaki katkıları sayesinde sorunsuz yürütüldü” ifadelerini kullandı.

