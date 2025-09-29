Karayipler'deki askeri tatbikat sonrası Venezüella'da afet ve silahlı çatışma tatbikatı yapıldı
© AA / IVAN MC GREGORKarayipler'deki askeri tatbikat sonrası Venezüella'da afet ve silahlı çatışma tatbikatı yapıldı
© AA / IVAN MC GREGOR
Abone ol
Venezüella’nın başkenti Karakas’ta, olası doğal afetler ve silahlı çatışmalara hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında, deprem gibi sismik hareketlere ve dış tehditlere karşı ulusal koruma önlemlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.
Venezüella’da düzenlenen sivil koruma ve hazırlık tatbikatında, deprem ve diğer olası doğal afet senaryoları canlandırıldı. Bunların yanı sıra sivil tatbikatta 'silahlı çatışmalara hazırlık' çalışmaları da yer aldı.
Tatbikat, başkent Karakas da dahil olmak üzere ülke genelindeki tüm okul ve hastanelerde gerçekleştirildi.
© AA / IVAN MC GREGORKarayipler'deki askeri tatbikat sonrası Venezüella'da afet ve silahlı çatışma tatbikatı yapıldı
Karayipler'deki askeri tatbikat sonrası Venezüella'da afet ve silahlı çatışma tatbikatı yapıldı
© AA / IVAN MC GREGOR
Askeri tatbikat yapılmıştı
Venezüella’nın kuzeybatısındaki Falcon ve kuzeydoğusundaki Sucre eyaletlerinde 27 Eylül'de dikkat çekici askeri tatbikatlar gerçekleştirildi. Devlet televizyonunun aktardığına göre, top sesleri denize doğru yankılandı, amfibi araçlar sahile çıkarıldı. Tatbikat sırasında helikopterler ve paraşütçüler de kullanıldı. Birlikler, Patos Adası’nı sembolik olarak ele geçirdi.
© AA / IVAN MC GREGORKarayipler'deki askeri tatbikat sonrası Venezüella'da afet ve silahlı çatışma tatbikatı yapıldı
Karayipler'deki askeri tatbikat sonrası Venezüella'da afet ve silahlı çatışma tatbikatı yapıldı
© AA / IVAN MC GREGOR
Venezüella'dan ABD’ye 'askeri tehdit' tepkisi
Washington, Karayipler’e sevk ettiği gemilerin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacı taşıdığını iddia ediyor. Son haftalarda Venezüella çıkışlı olduğu öne sürülen en az üç tekneye operasyon yapıldı; bu operasyonlarda 14 kişinin öldüğü bildirildi. Venezüella yönetimi ise ABD’nin varlığını “askeri tehdit” olarak nitelendiriyor.
Doğal afet tatbikatlarıyla aynı gün yapıldı
Askeri hareketlilik, ülke genelinde düzenlenen geniş kapsamlı acil durum tatbikatlarıyla aynı güne denk geldi. Özellikle hafta içinde meydana gelen 6.0 büyüklüğünün üzerindeki depremler sonrası yapılan deprem tatbikatları dikkat çekti.