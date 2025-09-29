Donald Trump’ın Gazze Savaşı’nı bitirmek için 21 maddelik planı ne?
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşı bitirmek için açıkladığı 21 maddelik plan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yapılan görüşmede ele alınmaya başladı. Peki, planda neler var?
Donald Trump’ın Gazze Savaşı’nı bitirmek için 21 maddelik planı hafta sonu basına sızdı.
Trump, pazar günü Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, “Ortadoğu’da BÜYÜKLÜK için gerçek bir şansımız var. HERKES TARİHİ BİR ŞEY İÇİN MASADA. BUNU BAŞARACAĞIZ!!!” ifadelerini kullandı. Basın organlarında yayılan iddiaların ardından planın bazı ana başlıkları ortaya çıktı.
Planın ana başlıkları neler?
Filistin Devleti’ne giden yol: Plan, İsrail’in uzun süredir karşı çıktığı bir Filistin devleti ihtimaline kapı aralıyor.
Esir takası: Gazze’de hayatta kalan 20 rehinenin ve ölen bazı kişilerin iadesi karşılığında İsrail yüzlerce Filistinliyi serbest bırakacak. Anlaşmanın ardından 48 saat içinde, İsrail 250 ağırlaştırılmış müebbet mahkûmunu ve 7 Ekim sonrası gözaltına alınan bin 700 Gazzeliyi salıverecek. Her bir İsrailli rehinenin naaşı karşılığında, 15 Gazzelinin cenazesi iade edilecek.
Hamas’ın iktidardan uzaklaştırılması ve silahsızlanması.
Filistin Yönetimi’nin reformu.
İsrail’in Katar’a saldırmama taahhüdü.
Gazze için ekonomik büyüme planı ve güvenlik garantisi (ABD ve bölgesel güçler tarafından denetlenecek).
Gazze’den göç olmaması: Mevcut halk kalacak, ayrılanların ise geri dönme hakkı olacak.
Geçici yönetim: Gazze’yi başlangıçta uluslararası bir geçiş hükümeti yönetecek. Eski Hamas üyeleri yeni plana uyarsa kalabilecek, aksi halde güvenli şekilde başka ülkelere gönderilecek.
İsrail ordusu operasyonları durduracak, işgal ettiği bölgelerden çekilecek.
İsrail Gazze’yi işgal etmeyecek ya da ilhak etmeyecek.
Uluslararası yardımlar Gazze’ye engelsiz ulaşacak.
Planın Tony Blair’in yönettiği Tony Blair Institute for Global Change tarafından da şekillendirildiği, hatta Blair’in Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi’nin başına geçebileceği öne sürülüyor. Bu otoritenin, Filistin Yönetimi gerekli koşulları sağlayana kadar birkaç yıl bölgede kalabileceği belirtiliyor.
Plan nasıl ortaya çıktı?
ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff, 23 Eylül’de Trump’ın BM Genel Kurulu sırasında Katar, Suudi Arabistan, Endonezya, Türkiye, Pakistan, Mısır, BAE ve Ürdün’den liderlerle görüştüğünü açıkladı. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ise ABD’nin vize vermemesi nedeniyle toplantıya alınmadı. Toplantıya katılan ülkeler Trump’ın liderliğine destek verdiklerini belirten ortak bir açıklama yaptı.
İsrail ve Hamas ne diyor?
İsrail Başbakanı Netanyahu planı tamamen reddetmese de “Üzerinde çalışıyoruz, henüz tamamlanmadı” dedi.
Hamas ise planın kendilerine resmi olarak iletilmediğini açıkladı. Bir Hamas yetkilisi, “Filistin ulusal haklarını koruyan her türlü öneriyi olumlu değerlendirmeye hazırız” değerlendirmesinde bulundu.