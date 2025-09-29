https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/donald-trumpin-gazze-savasini-bitirmek-icin-21-maddelik-plani-ne-1099767327.html

Donald Trump’ın Gazze Savaşı’nı bitirmek için 21 maddelik planı ne?

Donald Trump’ın Gazze Savaşı’nı bitirmek için 21 maddelik planı ne?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşı bitirmek için açıkladığı 21 maddelik plan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yapılan görüşmede ele alınmaya... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-29T19:08+0300

2025-09-29T19:08+0300

2025-09-29T19:08+0300

dünya

gazze

abd

i̇srail

i̇srail-filistin

i̇srail ordusu

i̇srail ordusu (idf)

i̇srail-filistin sorunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093362343_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_0a3eef06a60b9717df2bc5aecf257743.jpg

Donald Trump’ın Gazze Savaşı’nı bitirmek için 21 maddelik planı hafta sonu basına sızdı.Trump, pazar günü Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, “Ortadoğu’da BÜYÜKLÜK için gerçek bir şansımız var. HERKES TARİHİ BİR ŞEY İÇİN MASADA. BUNU BAŞARACAĞIZ!!!” ifadelerini kullandı. Basın organlarında yayılan iddiaların ardından planın bazı ana başlıkları ortaya çıktı.Planın ana başlıkları neler?Planın Tony Blair’in yönettiği Tony Blair Institute for Global Change tarafından da şekillendirildiği, hatta Blair’in Gazze Uluslararası Geçiş Otoritesi’nin başına geçebileceği öne sürülüyor. Bu otoritenin, Filistin Yönetimi gerekli koşulları sağlayana kadar birkaç yıl bölgede kalabileceği belirtiliyor.Plan nasıl ortaya çıktı?ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff, 23 Eylül’de Trump’ın BM Genel Kurulu sırasında Katar, Suudi Arabistan, Endonezya, Türkiye, Pakistan, Mısır, BAE ve Ürdün’den liderlerle görüştüğünü açıkladı. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ise ABD’nin vize vermemesi nedeniyle toplantıya alınmadı. Toplantıya katılan ülkeler Trump’ın liderliğine destek verdiklerini belirten ortak bir açıklama yaptı.İsrail ve Hamas ne diyor?İsrail Başbakanı Netanyahu planı tamamen reddetmese de “Üzerinde çalışıyoruz, henüz tamamlanmadı” dedi.Hamas ise planın kendilerine resmi olarak iletilmediğini açıkladı. Bir Hamas yetkilisi, “Filistin ulusal haklarını koruyan her türlü öneriyi olumlu değerlendirmeye hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/netanyahu-trump-ve-ekibi-ile-gazzede-ateskes-saglanmasi-icin-sunulan-21-maddelik-yeni-teklif-1099742776.html

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, abd, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu