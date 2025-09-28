https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/bahceliden-yeni-trc-ittifaki-degerlendirmesi-turkiye-icin-akla-diplomasiye-cografi-sartlara--en-1099741456.html
Bahçeli'den yeni 'TRÇ ittifakı' değerlendirmesi: 'Türkiye için akla, diplomasiye, coğrafi şartlara en uygun seçenek'
28.09.2025
2025-09-28T22:30+0300
2025-09-28T22:30+0300
2025-09-28T23:02+0300
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye, Rusya ve Çin (TRÇ) ittifakı üzerine yaptığı değerlendirmelere Türkgün gazetesinde yer verildi.Habere göre TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu'ya konuşan Bahçeli yaptığı açıklamalarda bir kez daha ittifak önerisini gündeme getirdi. Türkiye'nin, NATO'nun güney kanadını oluşturan, bütün faaliyetlerinde ve tatbikatlarında etkin rol alan bir devlet olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye, jeokültürel olarak da İslam dünyası ile Hristiyan Batı ve Hindu-Budist Doğu dünyasının sınır bölgesinde bulunan Müslüman nüfusa sahip ama laik bir devlettir" ifadesini kullandı. MHP lideri, Türkiye'nin jeopolitik ve jeokültürel hatların odağında olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda dünya kültür ve medeniyetlerinin kesişme noktasında yer alddığını belirtti.Bu bilinçle çok yönlü ve çok boyutlu bir yaklaşımla politikalarını belirlediklerini dile getiren Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu temkinli, tedbirli ve çok boyutlu bir dış siyaset takibini gerektirdiğinin altını çizen MHP lideri "Bizim TRÇ ittifakı önerimiz de bu doğrultudadır ve gelişmeler karşısında Türkiye için akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek olarak Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil "TRÇ" ittifakının inşa edilmesini öngörmektedir" dedi.Devlet Bahçeli konuyla ilgili şu değerledirmede bulundu:
22:30 28.09.2025 (güncellendi: 23:02 28.09.2025)
Türkiye, Rusya ve Çin (TRÇ) ittifakı önerisiyle ilgili yeni bir açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, Türkiye için akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek olarak Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil 'TRÇ' ittifakının inşa edilmesinin ölgörülmekte olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye, Rusya ve Çin (TRÇ) ittifakı üzerine yaptığı değerlendirmelere Türkgün gazetesinde yer verildi.
Habere göre TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu’ya konuşan Bahçeli yaptığı açıklamalarda bir kez daha ittifak önerisini gündeme getirdi.
Türkiye'nin, NATO’nun güney kanadını oluşturan, bütün faaliyetlerinde ve tatbikatlarında etkin rol alan bir devlet olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye, jeokültürel olarak da İslam dünyası ile Hristiyan Batı ve Hindu-Budist Doğu dünyasının sınır bölgesinde bulunan Müslüman nüfusa sahip ama laik bir devlettir" ifadesini kullandı.
MHP lideri, Türkiye'nin jeopolitik ve jeokültürel hatların odağında olduğunu vurgulayarak, aynı zamanda dünya kültür ve medeniyetlerinin kesişme noktasında yer alddığını belirtti.
Bu bilinçle çok yönlü ve çok boyutlu bir yaklaşımla politikalarını belirlediklerini dile getiren Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye’nin başka ittifaklara üyeliği, ne AB katılım süreci açısından ne de NATO üyeliği açısından bir zafiyet anlamına gelmemektedir. Türkiye halen kendi taahhüt ve sorumluluklarının arkasındadır. Ancak bir tarafın devamlı taviz verdiği, devamlı geri adım attığı, devamlı mahkûm olduğu bir diyaloğun ne dostlukla, ne müttefiklikle, ne de komşuluk değerleriyle bağı olacaktır."
Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu temkinli, tedbirli ve çok boyutlu bir dış siyaset takibini gerektirdiğinin altını çizen MHP lideri "Bizim TRÇ ittifakı önerimiz de bu doğrultudadır ve gelişmeler karşısında Türkiye için akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek olarak Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil “TRÇ” ittifakının inşa edilmesini öngörmektedir" dedi.
Devlet Bahçeli konuyla ilgili şu değerledirmede bulundu:
Bu durum milli siyasetimize, devlet ve millet yapımıza, gelecek tasavvurumuza uygundur. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve yeni bir dünya tesisini kendisine siyasi misyon olarak belirlemiştir. Bu misyonumuzun kökleri, Türk milletinin tarihi ve kültürel gerçeklerine dayanan ve geleceği kucaklayan bir anlayışın tezahürüdür.
Cumhuriyet’in yeni yüzyılında iç ve dış kaynaklı tüm kamburlardan kurtulmak milli gayemizdir. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda çaresizliği reddetmiş, çözümsüzlüğü dışlamış, ümitsizliği elinin tersiyle itmiştir. Milli birlikle yükseliş iradesini her alanda ortaya koyma kararlılığındadır.