Rusya’dan Hindistan’a enerji ihracatı 20 kat arttı: Asya-Pasifik’e ihracat rekor seviyede

Moskova, enerji pazarında yönünü Asya’ya çevirdi. Son üç yılda Hindistan’a yapılan enerji sevkiyatları 20 kattan fazla artarken, Rus petrolünün yüzde 60’tan... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilyov, ülkesinin enerji sektöründe büyük bir yön değişikliğine gittiğini açıkladı. Bakan, sadece üç yıl içinde Hindistan’a yapılan enerji sevkiyatlarının 20 kattan fazla arttığını, 2024’te bu sevkiyatların yüzde 37’sini petrolün oluşturduğunu söyledi. Tsivilyov, bunun Rusya’nın yakıt ve enerji ihracatını yeni pazarlara yönlendirme planının bir parçası olduğunu belirtti.Asya artık başlıca pazar Bakanlığa göre, petrol ve petrol ürünlerinin sevkiyatı başarıyla doğu ve güney pazarlarına kaydırıldı. 2024’te Asya-Pasifik bölgesine yapılan ihracatın payı yüzde 50 artarak toplamın yüzde 60’ını aştı. Rusya artık Avrupa yerine Asya’ya odaklanıyor. Çin, Rus petrolünün en büyük alıcısı olmaya devam ederken; Hindistan, Moğolistan, İran, Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle de enerji işbirliği büyüyor.Hindistan için yeni anlaşma yolda Moskova, Hindistan’a yapılan petrol ve petrol ürünü sevkiyatlarını daha güvenli hale getirmek için deniz taşımacılığı alanında yeni bir hükümetler arası anlaşma hazırladı. Bu hamle, Rusya’nın enerji ticaretinde Avrupa’ya olan bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak yorumlandı.

2025

