https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/lihacev-rosatomun-bariscil-nukleer-enerji-ortaklari-arasina-10-yeni-ulke-katilacak-1099705787.html
Lihaçev: Rosatom’un barışçıl nükleer enerji ortakları arasına 10 yeni ülke katılacak
Lihaçev: Rosatom’un barışçıl nükleer enerji ortakları arasına 10 yeni ülke katılacak
Sputnik Türkiye
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Dünya Nükleer Haftası’nın ardından 10 yeni ülkenin Rosatom’un barışçıl nükleer enerji ortakları arasına katılacağını belirtti. 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T19:52+0300
2025-09-26T19:52+0300
2025-09-26T19:50+0300
dünya
aleksey lihaçev
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
rosatom
energodar
i̇srail
abd
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096392112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbe7ec436991c3cfdb35bbf8aa220ef7.jpg
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Rosatom’un Moskova’da düzenlenen Dünya Nükleer Haftası’nın sonucunda, dünya genelinde faaliyet gösterdiği ülke portföyüne 10 yeni ülkeyi eklemeyi planladığını belirtti.Lihaçev, “Şu anda 70 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Dünya Nükleer Haftası’nın ardından bu sayıya 10 ülke daha ekleyeceğimizi düşünüyoruz” dedi.Lihaçev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresine yönelik saldırılarının son haftalarda yoğunlaştığını belirterek, “Son birkaç hafta içinde, santrale bitişik bölgeler ve Energodar kentine yönelik saldırılar nedeniyle durum kötüleşti. Santral personelinin yaşadığı ve nükleer altyapının bir parçası olarak kabul edilen bu şehire yönelik saldırılar santralin güvenliğini doğrudan etkiler” diye konuştu.Lihaçev ayrıca, İsrail ve ABD’nin İran’daki hedeflere yönelik saldırıları sırasında, Rosatom’un İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’ndeki çalışmalarını durdurmadığını belirtti.UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini de belirten Lihaçev, “UAEA gibi böylesine karmaşık bir yapıda denge sağlamayı başaran bir kişi, gezegenin en önemli uluslararası forumuna olumlu bir katkı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/rusya-uranyum-zenginlestirmede-dunya-lideri-1099566046.html
energodar
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096392112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_194ce627b1be1e12b30c1420c2e7e9e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rosatom, energodar, i̇srail, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri
aleksey lihaçev, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rosatom, energodar, i̇srail, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri
Lihaçev: Rosatom’un barışçıl nükleer enerji ortakları arasına 10 yeni ülke katılacak
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Dünya Nükleer Haftası’nın ardından 10 yeni ülkenin Rosatom’un barışçıl nükleer enerji ortakları arasına katılacağını belirtti.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Rosatom’un Moskova’da düzenlenen Dünya Nükleer Haftası’nın sonucunda, dünya genelinde faaliyet gösterdiği ülke portföyüne 10 yeni ülkeyi eklemeyi planladığını belirtti.
Lihaçev, “Şu anda 70 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Dünya Nükleer Haftası’nın ardından bu sayıya 10 ülke daha ekleyeceğimizi düşünüyoruz” dedi.
Lihaçev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresine yönelik saldırılarının son haftalarda yoğunlaştığını belirterek, “Son birkaç hafta içinde, santrale bitişik bölgeler ve Energodar kentine yönelik saldırılar nedeniyle durum kötüleşti. Santral personelinin yaşadığı ve nükleer altyapının bir parçası olarak kabul edilen bu şehire yönelik saldırılar santralin güvenliğini doğrudan etkiler” diye konuştu.
Lihaçev ayrıca, İsrail ve ABD’nin İran’daki hedeflere yönelik saldırıları sırasında, Rosatom’un İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’ndeki çalışmalarını durdurmadığını belirtti.
UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini de belirten Lihaçev, “UAEA gibi böylesine karmaşık bir yapıda denge sağlamayı başaran bir kişi, gezegenin en önemli uluslararası forumuna olumlu bir katkı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.