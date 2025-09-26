https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/lihacev-rosatomun-bariscil-nukleer-enerji-ortaklari-arasina-10-yeni-ulke-katilacak-1099705787.html

Lihaçev: Rosatom’un barışçıl nükleer enerji ortakları arasına 10 yeni ülke katılacak

Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Dünya Nükleer Haftası’nın ardından 10 yeni ülkenin Rosatom’un barışçıl nükleer enerji ortakları arasına katılacağını belirtti. 26.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Rosatom’un Moskova’da düzenlenen Dünya Nükleer Haftası’nın sonucunda, dünya genelinde faaliyet gösterdiği ülke portföyüne 10 yeni ülkeyi eklemeyi planladığını belirtti.Lihaçev, “Şu anda 70 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Dünya Nükleer Haftası’nın ardından bu sayıya 10 ülke daha ekleyeceğimizi düşünüyoruz” dedi.Lihaçev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresine yönelik saldırılarının son haftalarda yoğunlaştığını belirterek, “Son birkaç hafta içinde, santrale bitişik bölgeler ve Energodar kentine yönelik saldırılar nedeniyle durum kötüleşti. Santral personelinin yaşadığı ve nükleer altyapının bir parçası olarak kabul edilen bu şehire yönelik saldırılar santralin güvenliğini doğrudan etkiler” diye konuştu.Lihaçev ayrıca, İsrail ve ABD’nin İran’daki hedeflere yönelik saldırıları sırasında, Rosatom’un İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’ndeki çalışmalarını durdurmadığını belirtti.UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini de belirten Lihaçev, “UAEA gibi böylesine karmaşık bir yapıda denge sağlamayı başaran bir kişi, gezegenin en önemli uluslararası forumuna olumlu bir katkı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

