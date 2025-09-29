https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/afad-duyurdu-kutahya-simavda-deprem-1099743057.html
AFAD duyurdu: Kütahya Simav'da bir deprem deprem daha
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde ve 10.31 km derinlikte deprem meydana geldi. İlçede son deprem yaklaşık 6 saat önce 4.0 büyüklüğünde... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçedinde saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
01:58 29.09.2025 (güncellendi: 02:03 29.09.2025)
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde ve 10.31 km derinlikte deprem meydana geldi. İlçede son deprem yaklaşık 6 saat önce 4.0 büyüklüğünde kayıtlara geçmişti.
