Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD duyurdu: Kütahya Simav'da bir deprem deprem daha
AFAD duyurdu: Kütahya Simav'da bir deprem deprem daha
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde ve 10.31 km derinlikte deprem meydana geldi. İlçede son deprem yaklaşık 6 saat önce 4.0 büyüklüğünde... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçedinde saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD duyurdu: Kütahya Simav'da bir deprem deprem daha

01:58 29.09.2025 (güncellendi: 02:03 29.09.2025)
© AA / Gamze Elbüz Kütahya'da Simav ilçesinde, depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri devam eden sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi
 Kütahya'da Simav ilçesinde, depremlerin merkez üssü olan Yemişli köylüleri devam eden sarsıntılar nedeniyle geceyi dışarıda geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
© AA / Gamze Elbüz
Ayrıntılar geliyor
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde ve 10.31 km derinlikte deprem meydana geldi. İlçede son deprem yaklaşık 6 saat önce 4.0 büyüklüğünde kayıtlara geçmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçedinde saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
