Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da 3 tur gerçekleştirdiği müzakereler, Kiev'in tutumu nedeniyle duraklama sürecine girerken Kremlin'den konuya dair yeni... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda Ukrayna'dan şu an itibarıyla bir sinyal almadıklarını belirtti.Sputnik'e demeç veren Peskov, Ukrayna'nın müzakerelere devam edilmesi konusundaki tutumuna dair bilgi verdi.Peskov, Kiev'den müzakerelerle ilgili sinyal gelip gelmediğinin sorulması karşısında, "Hayır, şu anda bizzat Kiev'den hiçbir sinyal yok" yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'nın üç çalışma grubu kurulmasına ilişkin Moskova'nın teklifine de herhangi bir yanıt vermediğinin altını çizdi.Rusya-Ukrayna müzakereleriRusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki üçüncü tur görüşmeler 23 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşti. Ağır yaralı ve hasta askeri personel takaslarının süresiz olarak devam etmesi konusunda mutabakata varıldı. Moskova ayrıca, çevrimiçi olarak faaliyet yürütecek siyasi, insani ve askeri çalışma grupları oluşturulmasını önerdi. Ancak Kiev, Rus tarafına bunu değerlendireceğini söylemesine rağmen, teklife yanıt vermedi.Bununla birlikte Kremlin Sözcüsü Peskov, Eylül ayında müzakere sürecinde bir duraklamadan söz edebileceğini kamuoyuyla paylaştı. Peskov'a göre, Kiev'in pasif tutumu, Batılı sponsorlarına ve koordinatörlerine savaşı sürdürme kabiliyetini gösterme girişimi olabilir. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin liderini Moskova'ya davet etti, ancak daha önce Rus liderle bir görüşme talep etmesine rağmen, Kiev yönetiminin lideri bu daveti reddetti.

