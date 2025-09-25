Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Hindistan son 10 yılın en büyük protestoları ile karşı karşıya: Ladakh’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan son 10 yılın en büyük protestoları ile karşı karşıya: Ladakh’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Himalaya bölgesindeki Ladakh'ta, eyalet statüsü talebiyle düzenlenen protestolar şiddete dönüştü. En az 4 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi... 25.09.2025
Hindistan son 10 yılın en büyük protestoları ile karşı karşıya: Ladakh’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

16:13 25.09.2025 (güncellendi: 16:14 25.09.2025)
© REUTERSHindistan Vatandaşlık Yasası protesto
Hindistan Vatandaşlık Yasası protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© REUTERS
Abone ol
Hindistan’ın Himalaya bölgesindeki Ladakh’ta, eyalet statüsü talebiyle düzenlenen protestolar şiddete dönüştü. En az 4 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı. Polis ile göstericiler arasındaki çatışmalar sonrası Leh kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Olaylar son yılların en ciddi krizi olarak değerlendiriliyor.
Çarşamba günü Leh kentinde başlayan protestolarda, göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Çatışmalarda en az 4 kişi öldü, 30’dan fazla polis memuru ve çok sayıda protestocu yaralandı. Göstericiler, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) ofisini ateşe verirken, bir polis aracı da kundaklandı.

Hedefte aktivist Sonam Wangchuk

Hindistan İçişleri Bakanlığı, olayların sorumlusu olarak tanınmış aktivist ve mühendis Sonam Wangchuk’u gösterdi. Bakanlık, Wangchuk’un “Arap Baharı tarzı protestolar” ve Nepal’deki gençlik hareketlerine atıf yaparak halkı kışkırttığını ileri sürdü. Wangchuk ise suçlamaları reddederek “Şiddet sadece davamıza zarar verir” açıklamasında bulundu ve açlık grevini sonlandırdı.

Ladakh’ın kaybolan özerkliği

Ladakh, 2019 yılında BJP hükümeti tarafından Cammu Keşmir’den ayrılarak doğrudan Yeni Delhi yönetimine bağlanmıştı. O tarihten bu yana bölgenin yaklaşık 300 bin nüfusu, eyalet statüsünün geri verilmesini ve iş ile toprak kotalarında daha fazla özerklik talep ediyor. Bu süreçte hem Budistlerin yoğun yaşadığı Leh hem de Müslüman çoğunluklu Kargil aynı talepler etrafında birleşti.

Halkın öfkesi büyüyor

Yerel dini ve sivil liderler, özellikle gençlerin işsizlik ve siyasi temsil eksikliği nedeniyle hükümete öfkeli olduğunu belirtiyor. Ladakh Budist Derneği Başkanı Chhering Dorje Lakrook, “Gençler şiddete karşı ama sürekli ertelenen diyalog süreci öfkeyi artırıyor” dedi.

Sınır gerilimi ve yeni görüşmeler

Ladakh, Çin ve Pakistan ile sınır hattında stratejik bir konumda bulunuyor. Bölge, 2020’de Galwan Vadisi’nde 20 Hintli ve 4 Çinli askerin öldüğü çatışmayla dünya gündemine gelmişti. Olayların ardından Yeni Delhi yönetimi bölgede büyük bir askeri varlık bulunduruyor. Yetkililer, perşembe ve cuma günü yeni bir müzakere turu yapılacağını, ayrıca 6 Ekim’de merkezi hükümet komitesinin Ladakh liderleriyle bir araya geleceğini duyurdu.
