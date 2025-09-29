Türkiye
Pentagon, Çin’le olası çatışmaya hazırlanıyor: Füze üretimi artırılıyor
Pentagon, Çin’le olası çatışmaya hazırlanıyor: Füze üretimi artırılıyor
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Çin’le olası bir çatışmaya karşı füze ve 12 kilit sistemin üretiminin hızlandırılması için çalıştığı belirtildi. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Wall Street Journal gazetesinin kaynaklarından aktardığına göre, Çin’le olası çatışma ihtimalini bağlamında, stoklarındaki eksiklikten endişe duyan Pentagon silah üreticilerine füze dahil silah üretimini artırma talimatını verdi.Haberde, “ABD'nin Çin’le olası bir çatışma durumunda, elindeki silah miktarının düşük olmasından endişe duyan Pentagon, füze tedarikçilerinden üretim oranlarını iki, hatta dört katına çıkarmalarını istiyor” ifadesi kullanıldı.Çalışmalar, Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg başkanlığındaki Mühimmat Üretim Hızlandırma Kurulu çerçevesinde yürütülüyor. Kurul, Patriot hava savunma füzeleri, uzun menzilli gemi savar füzeleri, Standard Missile-6, Precision Strike Missiles ve Joint Air-Surface Standoff Missilesde dahil olmak üzere 12 sisteme odaklanıyor.Bir kaynak, “Lockheed'in küresel talebin gerisinde kalması nedeniyle Patriot öncelik olmaya devam ediyor” dedi.Gazeteye göre ABD ordusu, 2026 yılına kadar yaklaşık 2 bin adet PAC-3 füzesi üretmek için Eylül ayında yaklaşık 10 milyar dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Ancak Pentagon'un bundan sonra her yıl bu miktarda füze almayı planladığı belirtildi.
14:55 29.09.2025
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Çin’le olası bir çatışmaya karşı füze ve 12 kilit sistemin üretiminin hızlandırılması için çalıştığı belirtildi.
Wall Street Journal gazetesinin kaynaklarından aktardığına göre, Çin’le olası çatışma ihtimalini bağlamında, stoklarındaki eksiklikten endişe duyan Pentagon silah üreticilerine füze dahil silah üretimini artırma talimatını verdi.
Haberde, “ABD'nin Çin’le olası bir çatışma durumunda, elindeki silah miktarının düşük olmasından endişe duyan Pentagon, füze tedarikçilerinden üretim oranlarını iki, hatta dört katına çıkarmalarını istiyor” ifadesi kullanıldı.
Çalışmalar, Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg başkanlığındaki Mühimmat Üretim Hızlandırma Kurulu çerçevesinde yürütülüyor. Kurul, Patriot hava savunma füzeleri, uzun menzilli gemi savar füzeleri, Standard Missile-6, Precision Strike Missiles ve Joint Air-Surface Standoff Missilesde dahil olmak üzere 12 sisteme odaklanıyor.
Bir kaynak, “Lockheed'in küresel talebin gerisinde kalması nedeniyle Patriot öncelik olmaya devam ediyor” dedi.
Gazeteye göre ABD ordusu, 2026 yılına kadar yaklaşık 2 bin adet PAC-3 füzesi üretmek için Eylül ayında yaklaşık 10 milyar dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Ancak Pentagon'un bundan sonra her yıl bu miktarda füze almayı planladığı belirtildi.
