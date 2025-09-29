https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/pentagon-cinle-olasi-catismaya-hazirlaniyor-fuze-uretimi-artiriliyor-1099761644.html

Pentagon, Çin’le olası çatışmaya hazırlanıyor: Füze üretimi artırılıyor

Pentagon, Çin’le olası çatışmaya hazırlanıyor: Füze üretimi artırılıyor

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon), Çin’le olası bir çatışmaya karşı füze ve 12 kilit sistemin üretiminin hızlandırılması için çalıştığı belirtildi. 29.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-29T14:55+0300

2025-09-29T14:55+0300

2025-09-29T14:54+0300

dünya

abd

çin

füze

abd savunma bakanlığı (pentagon)

wall street journal

patriot

pac-3

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102437/20/1024372064_217:0:3892:2067_1920x0_80_0_0_61c9fee6e28214bc5489b4a96765cf08.jpg

Wall Street Journal gazetesinin kaynaklarından aktardığına göre, Çin’le olası çatışma ihtimalini bağlamında, stoklarındaki eksiklikten endişe duyan Pentagon silah üreticilerine füze dahil silah üretimini artırma talimatını verdi.Haberde, “ABD'nin Çin’le olası bir çatışma durumunda, elindeki silah miktarının düşük olmasından endişe duyan Pentagon, füze tedarikçilerinden üretim oranlarını iki, hatta dört katına çıkarmalarını istiyor” ifadesi kullanıldı.Çalışmalar, Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg başkanlığındaki Mühimmat Üretim Hızlandırma Kurulu çerçevesinde yürütülüyor. Kurul, Patriot hava savunma füzeleri, uzun menzilli gemi savar füzeleri, Standard Missile-6, Precision Strike Missiles ve Joint Air-Surface Standoff Missilesde dahil olmak üzere 12 sisteme odaklanıyor.Bir kaynak, “Lockheed'in küresel talebin gerisinde kalması nedeniyle Patriot öncelik olmaya devam ediyor” dedi.Gazeteye göre ABD ordusu, 2026 yılına kadar yaklaşık 2 bin adet PAC-3 füzesi üretmek için Eylül ayında yaklaşık 10 milyar dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Ancak Pentagon'un bundan sonra her yıl bu miktarda füze almayı planladığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/abd-guney-koreye-mq-9-reaper-insansiz-hava-araclari-konuslandirdi-1099761202.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çin, füze, abd savunma bakanlığı (pentagon), wall street journal, patriot, pac-3