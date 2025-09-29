https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/ozgur-ozele-tokatli-saldirida-bulunan-selcuk-tengioglu-icin-tahliye-karari-1099751307.html

Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu için tahliye kararı

Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu için tahliye kararı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Taksim AKM çıkışında tokatlı saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, hakkında tahliye kararı verildi. Tengioğlu, 12 ay hapis... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-29T11:08+0300

2025-09-29T11:08+0300

2025-09-29T11:34+0300

türki̇ye

selçuk tengioğlu

özgür özel

saldırı

chp

akm

atatürk kültür merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099751566_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9a23aa521e8e4191af128579e534a50b.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı davasında karar açıklandı. İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada, saldırgan Selçuk Tengioğlu, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama” suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tahliyesine karar verdi.Dördüncü kez hakim karşısına çıktıSanık Tengioğlu, daha önce üç kez hakim karşısına çıkmıştı. Dördüncü duruşmada verilen kararda, savcının “kasten yaralama” suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemi yer aldı. Ancak mahkeme, suç vasfını değiştirerek daha düşük ceza verdi.Saldırı AKM çıkışında gerçekleşmiştiCHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğramıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/prof-dr-okan-tuysuz-gomulu-fay-var-diyerek-dikkat-cekti-deprem-riskli-illeri-acikladi-7lik-deprem-1099748668.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel saldırı, selçuk tengioğlu tahliye, özgür özel akm saldırı, chp genel başkanı saldırı davası, i̇stanbul 44. asliye ceza mahkemesi