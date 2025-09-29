Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/ozgur-ozele-tokatli-saldirida-bulunan-selcuk-tengioglu-icin-tahliye-karari-1099751307.html
Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu için tahliye kararı
Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu için tahliye kararı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim AKM çıkışında tokatlı saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, hakkında tahliye kararı verildi. Tengioğlu, 12 ay hapis...
2025-09-29T11:08+0300
2025-09-29T11:34+0300
selçuk tengioğlu
özgür özel
saldırı
chp
akm
atatürk kültür merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı davasında karar açıklandı. İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada, saldırgan Selçuk Tengioğlu, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama” suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tahliyesine karar verdi.Dördüncü kez hakim karşısına çıktıSanık Tengioğlu, daha önce üç kez hakim karşısına çıkmıştı. Dördüncü duruşmada verilen kararda, savcının “kasten yaralama” suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemi yer aldı. Ancak mahkeme, suç vasfını değiştirerek daha düşük ceza verdi.Saldırı AKM çıkışında gerçekleşmiştiCHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğramıştı.
Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu için tahliye kararı

29.09.2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Taksim AKM çıkışında tokatlı saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, hakkında tahliye kararı verildi. Tengioğlu, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı davasında karar açıklandı. İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada, saldırgan Selçuk Tengioğlu, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama” suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tahliyesine karar verdi.

Dördüncü kez hakim karşısına çıktı

Sanık Tengioğlu, daha önce üç kez hakim karşısına çıkmıştı. Dördüncü duruşmada verilen kararda, savcının “kasten yaralama” suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemi yer aldı. Ancak mahkeme, suç vasfını değiştirerek daha düşük ceza verdi.

Saldırı AKM çıkışında gerçekleşmişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğramıştı.
