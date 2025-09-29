https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/oregon-eyaleti-asker-konuslandirilmasini-durdurmak-icin-trump-yonetimine-dava-acti-1099751083.html

Oregon eyaleti, asker konuşlandırılmasını durdurmak için Trump yönetimine dava açtı

Oregon eyaleti, asker konuşlandırılmasını durdurmak için Trump yönetimine dava açtı

ABD'nin Oregon eyaleti, Başkan Donald Trump yönetiminin Portland kentine Ulusal Muhafız gönderme kararını engellemek için dava açtı.

ABD Başkanı Trump'ın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) tesislerini, "iç terör örgütü" olarak tanımladığı Antifa adlı örgütten ve "diğer yerel terörist saldırılardan" korumak için asker göndereceğini açıklamasının ardından Oregon'dan yasal hamle geldi.Dava dilekçesinde konuşlandırma "aşırı ve yasa dışı" olarak nitelendirilirken, Trump'ın eyaletin Ulusal Muhafızları üzerindeki yetkisini haksız yere kullandığı savunuldu.Oregon Valisi Tina Kotek, eyalet Başsavcısı Dan Rayfield ve Portland Belediye Başkanı Keith Wilson ile düzenlediği basın toplantısında konuşlandırmayı "yetki gasbı ve topluma zarar" olarak niteledi.Beyaz Saray: Güvenlik için bu adım atıldıBeyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Abigail Jackson ise Trump'ın kararını savunarak, "Başkan Trump, Portland'da federal tesisleri ve personeli korumak için yasal yetkisini kullanıyor. Sol görüşlü göstericilerin saldırdığı ve hedef gösterdiği görevlilerin güvenliği için bu adım atıldı" ifadelerini kullandı.Asker konuşlandırılan diğer kentlerWashington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve geçen ay da suçlularla mücadele kapsamında Washington DC'ye Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.Başkan Trump'ın Washington polis teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli bir şekilde güç ele geçirme" olarak nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

