'İç savaş mı çıkarmak istiyorsunuz' sorusuna Trump: Chicago, Savaş Bakanlığı'nın neden böyle adlandırıldığını öğrenecek
'İç savaş mı çıkarmak istiyorsunuz' sorusuna Trump: Chicago, Savaş Bakanlığı'nın neden böyle adlandırıldığını öğrenecek
ABD Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı politikalarını sertleştirdiği bir dönemde, bir gazetecinin "ABD şehirleriyle savaşa mı giriyorsunuz?" sorusuna öfkeyle
ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde göçmen politikalarında giderek daha radikal adımlar atıyor. Los Angeles’a yasa dışı şekilde Ulusal Muhafız gönderen, Boston ve Washington D.C.’de ICE baskınları başlatan Trump’ın yeni hedefi ise Chicago oldu.Trump, Truth Social hesabından “Chicago’nun Kıyameti Şimdi” başlıklı bir görsel paylaştı. Görselde, “Sabahları 'sınır dışı etme kokusunu' severim. Chicago birazdan Savaş Bakanlığı'nın neden böyle adlandırıldığını öğrenecek” ifadeleri yer aldı.Gazeteciye sert çıkış: Yalan haberTrump’ın bu sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Beyaz Saray muhabiri Yamiche Alcindor kendisine “ABD şehirleriyle savaşa mı gidiyorsunuz?” diye sordu. Trump, soruya öfkeyle tepki vererek, “Eğer öyle diyorsan canım, bu yalan haberdir” dedi.Alcindor’un sorusunu yeniden yöneltmek istemesi üzerine Trump gazeteciyi sert bir dille susturdu:'Savaş değil, sağduyu'Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:Tepkiler büyüyorTrump’ın açıklamaları özellikle Chicago’da tepki çekerken, Illinois Valisi JB Pritzker sosyal medya hesabından sert bir mesaj yayınladı:“Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bir Amerikan şehriyle savaş tehdidinde bulunuyor. Bu bir şaka değil.”Trump’ın açıklamaları, daha önce de gazetecilere ve eleştirel medya kuruluşlarına karşı gösterdiği öfke patlamalarının yeni bir örneği olarak değerlendirildi.
'İç savaş mı çıkarmak istiyorsunuz' sorusuna Trump: Chicago, Savaş Bakanlığı'nın neden böyle adlandırıldığını öğrenecek
13:16 09.09.2025 (güncellendi: 13:19 09.09.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı politikalarını sertleştirdiği bir dönemde, bir gazetecinin “ABD şehirleriyle savaşa mı giriyorsunuz?” sorusuna öfkeyle tepki gösterdi. Trump’ın Chicago’yu hedef alan “Savaş Bakanlığı” mesajı tartışma yaratırken, Illinois Valisi JB Pritzker sert sözlerle karşılık verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde göçmen politikalarında giderek daha radikal adımlar atıyor. Los Angeles’a yasa dışı şekilde Ulusal Muhafız gönderen, Boston ve Washington D.C.’de ICE baskınları başlatan Trump’ın yeni hedefi ise Chicago oldu.
Trump, Truth Social hesabından “Chicago’nun Kıyameti Şimdi” başlıklı bir görsel paylaştı. Görselde, “Sabahları 'sınır dışı etme kokusunu' severim. Chicago birazdan Savaş Bakanlığı'nın neden böyle adlandırıldığını öğrenecek” ifadeleri yer aldı.
Gazeteciye sert çıkış: Yalan haber
Trump’ın bu sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Beyaz Saray muhabiri Yamiche Alcindor kendisine “ABD şehirleriyle savaşa mı gidiyorsunuz?” diye sordu. Trump, soruya öfkeyle tepki vererek, “Eğer öyle diyorsan canım, bu yalan haberdir” dedi.
Alcindor’un sorusunu yeniden yöneltmek istemesi üzerine Trump gazeteciyi sert bir dille susturdu:
“Dinle, sessiz ol. Sen asla dinlemiyorsun, bu yüzden ikinci sınıf bir gazetecisin. Biz savaşa gitmiyoruz.”
Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şehirlerimizi temizleyeceğiz, her hafta beş kişinin öldürülmediği bir ortam yaratacağız. Bu savaş değil, sağduyudur.”
Trump’ın açıklamaları özellikle Chicago’da tepki çekerken, Illinois Valisi JB Pritzker sosyal medya hesabından sert bir mesaj yayınladı:
“Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bir Amerikan şehriyle savaş tehdidinde bulunuyor. Bu bir şaka değil.”
Trump’ın açıklamaları, daha önce de gazetecilere ve eleştirel medya kuruluşlarına karşı gösterdiği öfke patlamalarının yeni bir örneği olarak değerlendirildi.