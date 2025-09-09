Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ic-savas-mi-cikarmak-istiyorsunuz-sorusuna-trump-chicago-savas-bakanliginin-neden-boyle-1099224877.html
'İç savaş mı çıkarmak istiyorsunuz' sorusuna Trump: Chicago, Savaş Bakanlığı'nın neden böyle adlandırıldığını öğrenecek
'İç savaş mı çıkarmak istiyorsunuz' sorusuna Trump: Chicago, Savaş Bakanlığı'nın neden böyle adlandırıldığını öğrenecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı politikalarını sertleştirdiği bir dönemde, bir gazetecinin “ABD şehirleriyle savaşa mı giriyorsunuz?” sorusuna öfkeyle... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T13:16+0300
2025-09-09T13:19+0300
dünya
donald trump
abd
abd
boston
washington
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
truth social
şikago
chicago
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098514706_0:29:333:216_1920x0_80_0_0_0917fd5d3ff06d428ddbe9e7cff247d5.png
ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde göçmen politikalarında giderek daha radikal adımlar atıyor. Los Angeles’a yasa dışı şekilde Ulusal Muhafız gönderen, Boston ve Washington D.C.’de ICE baskınları başlatan Trump’ın yeni hedefi ise Chicago oldu.Trump, Truth Social hesabından “Chicago’nun Kıyameti Şimdi” başlıklı bir görsel paylaştı. Görselde, “Sabahları 'sınır dışı etme kokusunu' severim. Chicago birazdan Savaş Bakanlığı'nın neden böyle adlandırıldığını öğrenecek” ifadeleri yer aldı.Gazeteciye sert çıkış: Yalan haberTrump’ın bu sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Beyaz Saray muhabiri Yamiche Alcindor kendisine “ABD şehirleriyle savaşa mı gidiyorsunuz?” diye sordu. Trump, soruya öfkeyle tepki vererek, “Eğer öyle diyorsan canım, bu yalan haberdir” dedi.Alcindor’un sorusunu yeniden yöneltmek istemesi üzerine Trump gazeteciyi sert bir dille susturdu:'Savaş değil, sağduyu'Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:Tepkiler büyüyorTrump’ın açıklamaları özellikle Chicago’da tepki çekerken, Illinois Valisi JB Pritzker sosyal medya hesabından sert bir mesaj yayınladı:“Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bir Amerikan şehriyle savaş tehdidinde bulunuyor. Bu bir şaka değil.”Trump’ın açıklamaları, daha önce de gazetecilere ve eleştirel medya kuruluşlarına karşı gösterdiği öfke patlamalarının yeni bir örneği olarak değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/abd-savas-bakani-bakani-hegseth-porto-rikoya-gitti-ziyaret-neden-onemli-1099214871.html
abd
boston
washington
şikago
chicago
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098514706_0:0:333:250_1920x0_80_0_0_3caf8f8b9240523a7b07da1a67f87cb2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, abd, boston, washington, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), truth social, şikago, chicago, iç savaş, amerikan i̇ç savaşı, i̇ç savaş, abd i̇ç savaşı
donald trump, abd, abd, boston, washington, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), truth social, şikago, chicago, iç savaş, amerikan i̇ç savaşı, i̇ç savaş, abd i̇ç savaşı

'İç savaş mı çıkarmak istiyorsunuz' sorusuna Trump: Chicago, Savaş Bakanlığı'nın neden böyle adlandırıldığını öğrenecek

13:16 09.09.2025 (güncellendi: 13:19 09.09.2025)
© Getty Images / Andrew HarnikDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı politikalarını sertleştirdiği bir dönemde, bir gazetecinin “ABD şehirleriyle savaşa mı giriyorsunuz?” sorusuna öfkeyle tepki gösterdi. Trump’ın Chicago’yu hedef alan “Savaş Bakanlığı” mesajı tartışma yaratırken, Illinois Valisi JB Pritzker sert sözlerle karşılık verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, son dönemde göçmen politikalarında giderek daha radikal adımlar atıyor. Los Angeles’a yasa dışı şekilde Ulusal Muhafız gönderen, Boston ve Washington D.C.’de ICE baskınları başlatan Trump’ın yeni hedefi ise Chicago oldu.
Trump, Truth Social hesabından “Chicago’nun Kıyameti Şimdi başlıklı bir görsel paylaştı. Görselde, “Sabahları 'sınır dışı etme kokusunu' severim. Chicago birazdan Savaş Bakanlığı'nın neden böyle adlandırıldığını öğrenecek” ifadeleri yer aldı.

Gazeteciye sert çıkış: Yalan haber

Trump’ın bu sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Beyaz Saray muhabiri Yamiche Alcindor kendisine “ABD şehirleriyle savaşa mı gidiyorsunuz?” diye sordu. Trump, soruya öfkeyle tepki vererek, “Eğer öyle diyorsan canım, bu yalan haberdir” dedi.
Alcindor’un sorusunu yeniden yöneltmek istemesi üzerine Trump gazeteciyi sert bir dille susturdu:

“Dinle, sessiz ol. Sen asla dinlemiyorsun, bu yüzden ikinci sınıf bir gazetecisin. Biz savaşa gitmiyoruz.”

'Savaş değil, sağduyu'

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehirlerimizi temizleyeceğiz, her hafta beş kişinin öldürülmediği bir ortam yaratacağız. Bu savaş değil, sağduyudur.”

Tepkiler büyüyor

Trump’ın açıklamaları özellikle Chicago’da tepki çekerken, Illinois Valisi JB Pritzker sosyal medya hesabından sert bir mesaj yayınladı:
“Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bir Amerikan şehriyle savaş tehdidinde bulunuyor. Bu bir şaka değil.”
Trump’ın açıklamaları, daha önce de gazetecilere ve eleştirel medya kuruluşlarına karşı gösterdiği öfke patlamalarının yeni bir örneği olarak değerlendirildi.
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
ABD 'Savaş Bakanı' Bakanı Hegseth Porto Riko’ya gitti: Ziyaret neden önemli?
13:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала